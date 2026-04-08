ECONOMIA

Declaració de la Renda 2026: Novetats, consells pràctics i molt més

Avui hem tret el boli i la calculadora per fer la Declaració de la Renda 2026, que arrenca avui i s'allarga fins el 30 de juny. Hem conegut les novetats d'enguany, hem aclarit qui està exempte de fer-la i hem rebut uns consells pràctics de la mà d'una veu autoritzadíssima en la matèria.

Gerard Sanz

Barcelona |

Avui inicia la campanya de la Declaració de la Renda 2026, que s'allarga fins el 30 de juny. Toca passar comptes amb l'estat després d'un nou exercici i Hisenda ja es prepara per retre comptes amb nosaltres, ja sigui per tornar-nos diners, en el cas que haguem pagat de més, o per reclamar-nos els diners 'de més' que hem generat a través de la nostra activitat econòmica i laboral al llarg de l'any.

Es tracta d'un procés feixuc per moltes persones, tot i que en aquests darrers anys s'ha anat fent més amable i pràctic. És per això que avui hem volgut conèixer tots els detalls de la declaració d'enguany: Qui no està obligat a fer la declaració? Quines novetats hi ha per aquesta campanya? Per què aquesta declaració canvia segons la comunitat autònoma? Aquestes i d'altres qüestions les hem resolt de la mà de la Carme Jover, presidenta de la presidenta de la comissió d'assessors fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya Carme Jover.

