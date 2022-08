Los laterales del Barça

Aún faltan por salir bastantes jugadores y liberar fichas suficientes y masa salarial como para permitirle inscribir los refuerzos que aún pretende conseguir Xavi Hernandez. En la última rueda de prensa se habló y mucho de los laterales y de la necesidad de reforzar tanto el derecho como el izquierdo. Xavi fue ambiguo en alguna de las respuestas dando la sensación de que casi en lateral izquierdo estaba cubierto y que donde de verdad tenía problemas era en la zona derecha. Sin embargo también dijo que estaba todo abierto que había varios caminos y que no descartaba nada. Si uno observa los primeros partidos del Barcelona comprueba que en el lateral derecho se ha visto obligado a colocar a un central como Araujo en varios partidos, a otro como Kounde en su debut pese a que fue fichado como central o a Sergi Roberto en varios fases de los partidos reconvirtiéndole a una posición que ya utilizó tiempo atrás.

Es evidente que el Barcelona no tiene un lateral derecho propiamente dicho si prescindimos de Sergiño Dest, pues ha dejado bastante claro con su actitud y la dirección del equipo Xavi que no cuenta con el norteamericano. Por tanto estaríamos todos de acuerdo en que el equipo tiene una carencia importante en la banda derecha y máxime teniendo en cuenta que resto de las posiciones del equipo no solo están bien cubiertas o dobladas por grandísimos jugadores. Los suplentes de cada una de ellas serían titulares en la mayoría de los equipos, pero en el lateral derecho no ocurre eso.

Es fundamental la llegada de un hombre con carácter ofensivo que ayude a los puntas y que además tenga la experiencia suficiente como para apuntalar la línea defensiva uno de los problemas más grandes que ha tenido el Barcelona en los últimos tiempos.

También es verdad que Marcos Alonso es un jugador extraordinario y que buen seguro le daría un salto cualitativo a la plantilla del Barcelona si llegara para reforzar la otra banda, la izquierda pero teniendo un jugador como Jordi Alba por más que esté ahora en el ojo del huracán y no sea tan indiscutible como antes, habiendo demostrado la categoría y la calidad que tiene, y sobre todo con la tremenda irrupción y progresión que está teniendo Alejandro Balde, la hipotética llegada de un tercer lateral en la figura del madrileño jugador del Chelsea Podría complicarla ya de por sí delicada situación de Alba y lo que es más importante el comienzo de la progresión de Balde. Si a ellos le unimos que no es un jugador joven, que no es un fichaje gratis, y que cobrará una ficha que complicará la masa salarial no parece lo más adecuado para complementar la plantilla del Barcelona.

Sinceramente creo que en la actualidad con un buen lateral derecho la plantilla del Barcelona estaría absolutamente configurada y sería de muchas garantías para afrontar toda la temporada.