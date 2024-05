Quién es Silvia Orriols, la candidata de Aliança Catalana, el partido independentista y de ultraderecha

Silvia Orriols, nacida en octubre de 1984 en Ripoll (Girona), es licenciada en Biblioteconomía y Documentación. Ha trabajado como camarera, dependienta, peón en la línea de producción de diferentes empresas privadas y administrativa hasta el año 2006. Dos años antes hizo su primera incursión en la política, cuando en 2004 formó parte de las listas de Estat Català en las elecciones al Parlamento Europeo.

En los comicios municipales de 2019 fue cabeza de lista por Frente Nacional de Catalunya, donde logró un concejal con poco más de 500 votos. En esa legislatura, el resto de partidos del Ayuntamiento se comprometieron a no pactar con el partido con un contundente discurso independentista y antiinmigración.

Silvia Orriols, fundadora de Aliança Catalana

Orriols, finalmente, acabó abandonando el Frente Nacional por discrepancias, pero siguió en el ayuntamiento como concejala no adscrita y acabó fundando Aliança Catalana.

En las siguientes municipales de Ripoll, en 2023, Aliança Catalana fue la fuerza más votada con un 30% de los votos y con 6 concejales. Silvia Orriols, pese al cordón sanitario del resto de partidos del municipio, acabó convirtiéndose en alcaldesa gracias al apoyo de Junts.

Orriols, discurso islamófobo y racista

Aunque Orriols no se considera extrema derecha, no se esconde de su discurso islamófobo y racista, y asegura que 'En Catalunya no cabe todo el mundo'. Bajo el lema 'Salvemos Cataluña', este partido defiende un estado independiente para Cataluña en el que el catalán sea indispensable para vivir y trabajar y una moratoria en inmigración. Ahora se presenta a las elecciones al Parlament con la aspiración de irrumpir en la cámara catalana.