El programa electoral de Aliança Catalana, el partido de extrema derecha e independentista

Sílvia Orriols no tiene reparos al considerarse abiertamente islamófoba y, por supuesto y por encima de todo, catalana. Es, también, "partidaria de preservar el linaje como patrimonio cultural catalán" y, según esgrime, su partido -Aliança Catalana- está "aquí para salvar Cataluña".

Bajo este pretexto y con Orriols como cabeza de lista, se presenta Aliança Catalana a las elecciones de Cataluña del 12 de mayo, a las que aspira a hacer historia al entrar al Parlamento catalán por primera vez (hay encuestas que les vaticinan con dos escaños). Analistas políticos esgrimen que el incremento de apoyo que puede cosechar el grupo de extrema derecha y ultra independentista, no es más que un fiel reflejo y un ahondamiento en la fragmentación y radicalización del independentismo.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta vez la participación de Aliança Catalana no será tan residual como en años anteriores, conviene ver cuál es su propuesta para la región.

Independencia

El proceso independentista de Cataluña es la columna vertebral de toda la propuesta del partido de Orriols y así de directos se muestran: "No queremos, necesitamos ni esperamos la autorización de ningún organismo extranjero para liberarnos. Los catalanes, por el simple hecho de existir como pueblo nacional consciente, debemos levantarnos en Estado independiente y expulsar a los estados español y francés de Cataluña. Somos los dueños de nuestra tierra".

Es, de hecho, el primer punto: "La realización de una declaración unilateral de independencia y toma de control del territorio".

Para Aliança Catalana, continuar formando parte de España es lo mismo que "sufrir un saqueo fiscal anual de más de 20 mil millones de euros". Concluyen en este punto de forma que: "Como partido político nacionalista, mientras no tengamos la mayoría parlamentaria para declarar la independencia, trabajaremos para tener el país preparado para la secesión: estableciendo contactos internacionales con otros estados, dando imagen de país soberano distinto a España, reduciendo la deuda de la Generalitat".

Inmigración, integración y asilo

Los de Aliaça Catalana son también claros en este sentido: "En Cataluña no cabe todo el mundo". Sostienen que no se entiende la política migratoria como forma de ayudar al tercer mundo. "Creemos que si se quiere ayudar a los países pobres, la solución implica realizar ayudas en origen. Así pues, entendemos que si necesitamos inmigración, esta debe ser tan sólo la que nos beneficie económicamente y no diluya la cultura catalana".

Para ello, piden una moratoria en inmigración: "Necesitamos cerrar las fronteras a los inmigrantes económicos hasta que Cataluña vuelva a tener capacidad de integrar a los extranjeros en la lengua catalana". Abogan, pues, por una "integración de los inmigrantes legales en la lengua y en la cultura" de la región.

Lengua catalana

Aliança Catalana explica que utilizará todos los recursos disponibles dentro de las competencias autonómicas para promover el catalán y hacerlo indispensable para vivir en el país. "Creemos que ha llegado el momento de actualizar la Ley de Política Lingüística de la Generalitat, para adaptarlas a las nuevas realidades del Siglo XXI. Se deben ofrecer ventajas fiscales a las empresas y particulares que acrediten el uso del catalán y exigir un examen de catalán para conseguir un permiso de trabajo".

Fiscalidad: rebaja de impuestos generalizada

"Aliança Catalana quiere que Cataluña vuelva a ser rica y llena y, por eso, queremos que también lo sean los bolsillos de los catalanes". Así comienza el partido independentista su punto de Fiscalidad en su programa electoral. Los de Silvia Orriols promueven una rebaja de impuestos generalizada: "El mejor sitio para el dinero está en la cuenta corriente de los ciudadanos".

Para esto, las propuestas son:

Reducir el número de tramos del IRPF

Deflactar el IRPF

Reducir las cuotas de autónomos

Suprimir impuestos contrarios al ahorro como sucesiones y patrimonio

Seguridad

La seguridad ha sido uno de los puntos más controvertidos de Cataluña y en especial de Barcelona durante los últimos años. Para ello, optan por lo siguiente:

Programas de formación continuada para los agentes de policía

Relación más estrecha entre la policía y la comunidad

Sistemas de vigilancia más eficiente e inteligente a través de cámaras de seguridad

Aumentaremos la presencia policial fija y visible en zonas problemáticas

Que se destinen las horas policiales de las secciones de asuntos internos a investigar y eliminar los delitos cometidos por policías y no a fiscalizar y atemorizar a los policías

Mejoraremos la coordinación entre la policía y otras agencias

Creación de juzgados especiales de instrucción

Penas de prisión para aquellos que hayan sido condenados por tres delitos de hurto

Vivienda

En cuanto a vivienda, otro de los grandes problemas de España, en general, y de Cataluña, en particular, Aliança Catalan propone incentivar la "construcción de nuevas viviendas de calidad y pondrá facilidades a los inversores que quieren comprar o reformar pisos para ponerlos en el mercado de alquiler".

Facilitar el acceso de vivienda a los jóvenes:

"Además, para facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes, eliminaremos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda y la reduciremos en el resto de casos".

Precios del alquiler:

"Los precios prohibitivos del alquiler no se evitan limitándolos con leyes que sólo provocan reducción de oferta, economía sumergida y consecuentes subidas de precios, sino aumentando su oferta y ofreciendo seguridad jurídica a los propietarios. Por este motivo, volveremos la ley de limitación de precios del alquiler".