Así es Carles Puigdemont, líder de Junt+ y candidato a las elecciones en Cataluña 2024

Carles Puigdemont i Casamajó, político y periodista, nació el 29 de diciembre de 1962 en Girona, en medio de una familia inmersa en la política. De hecho, de la mano de su tío, quien en ese momento era alcalde de Amer y militante de Convergència Democràtica de Catalunya, asistió a su primer mitin de Jordi Pujol.

Puigdemont se afilió a este partido aunque siempre se ha vinculado al ala independentista. En 2006, fue escogido como diputado en el Parlament por Convergència i Unió y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Girona, momento en el que decidió dedicarse únicamente a la política, dejando el periodismo a un lado.

En un segundo intento se hizo con la alcaldía de Girona, después de ganar las elecciones municipales de 2011, terminando así con más de 32 años de hegemonía socialista.

En 2015, convertido ya en una figura pública del independentismo, ocupó el número 3 por Girona en las listas de 'Junts pel Sí', una coalición electoral entre los antiguos convergentes y Esquerra Republicana que tenía un único objetivo: conseguir la mayoría absoluta en las elecciones al Parlament del 27 de septiembre para declarar la independencia de Cataluña.

Puigdemont: la llegada de la CUP y la celebración de un referéndum

El frente independentista había conseguido la mayoría en el Parlament, pero para poder gobernar sería necesaria la entrada de un nuevo actor. La Candidatura de Unidad Popular, conocida como CUP. El partido independentista se negaba a investir como president a Artur Mas, quien propuso a Puigdemont para ser el nuevo jefe del ejecutivo catalán.

El 10 de enero de 2016 fue investido por iniciar una legislatura de 18 meses que serviría para desarrollar las estructuras del Estado catalán. Todo ello, mientras Convergència se encontraba en un proceso interno de reconstrucción para hacer olvidar los casos de corrupción que golpeaban al partido. La primera refundación se completó con las siglas PDeCat.

Puigdemont y el Pacto Nacional por el Referéndum

En diciembre de ese mismo año, Puigdemont convocó el Pacto Nacional por el Referéndum. Y quería celebrarlo con o sin el visto bueno del gobierno central, liderado en ese momento por el PP. A pesar de los avisos del Estado y sus posibles consecuencias legales, finalmente, el 1 de octubre de 2017, se llevó a cabo la celebración ilegal de un referéndum de autodeterminación.

Pero el objetivo final era conseguir la independencia de Catalunya. Y por eso Puigdemont y su gobierno trasladaron los resultados al Parlament. Primero, con una declaración parcial, a la espera de apoyos internacionales, para después proclamar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Un atrevimiento que tuvo un recorrido político de ocho segundos, mientras el camino jurídico fue inexistente, porque la DUI nunca se registró en el Parlament.

Puigdemont, de la cárcel a la Casa de la República, en Waterloo

El gobierno central decidió intervenir la Generalitat, aplicando el artículo 155 de la Constitución y cesando a Carles Puigdemont y todo el gobierno catalán. Desde ese momento, Puigdemont se marcha de Catalunya eludiendo a la justicia española y pasa por un periplo judicial que le lleva incluso a la cárcel a Alemania aunque, finalmente, queda en libertad. El año 2019 es elegido eurodiputado y acaba estableciéndose en la autodenominada Casa de la República, en Waterloo (Bélgica).

La promesa de Puigdemont de volver con el dardo envenenado de la Amnistía

Antes de ser eurodiputado, Puigdemont participó como candidato de Junts per Catalunya a las elecciones de diciembre del 2017 pero, dada su situación judicial, no pudo participar en el proceso de investidura pese a tener el apoyo de Esquerra y de la CUP.

La brecha del regreso a Catalunya se vuelve a abrir cuando, tras las elecciones generales de julio del 2023, Pedro Sánchez necesita los votos de Junts per Catalunya para seguir en la Moncloa. De ahí nace un acuerdo para amnistiar a todos los procesados ​​e investigados por causas vinculadas al 1 de octubre.

La amnistía es clave para el futuro político de Puigdemont, ya que el Supremo ha abierto una investigación contra él por terrorismo por el presunto papel que habría jugado en las movilizaciones y disturbios promovidos por Tsunami.

Si la medida de gracia sigue adelante, Puigdemont podría volver a Catalunya y ser investido, ahora sí, presidente de la Generalitat siempre y cuando obtenga el apoyo de una mayoría independentista. Una opción que no recoge todas las encuestas. En todo caso, el líder de Junts ya ha dejado claro que, de no ser presidente, no se quedará en la oposición.