El programa electoral de Junts y Puigdemont en las elecciones catalanas: autonomía política, financiera y de inmigración

El partido 'Junts + Puigdemont per Catalunya', liderado por el expresidente Carles Puigdemont, afronta unas elecciones clave el próximo 12 de mayo. Junts se centra en sus ambiciosas medidas relacionadas con la autonomía financiera y de impuestos, la gestión regional de Cataluña, la política migratoria y el desarrollo y gestión de infraestructuras, entre otros aspectos. El resultado de estas elecciones puede suponer un nuevo punto de inflexión en la política catalana.

Junts mantiene de fondo su intención de declarar un estado independiente catalán y en esa línea van a la mayoría de sus propuestas políticas, financieras, territoriales y sociales.

Junts y Puigdemont plantean la autonomía financiera y de impuestos

El programa electoral de 'Junts + Puigdemont per Catalunya' enfatiza la necesidad de una revisión fiscal que alivie la carga a los ciudadanos de Cataluña, considerada como "excesiva" por el partido liderado por Carles Puigdemont. Junts propone una modificación sustancial de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para asegurar una financiación que reconozca la "singularidad catalana". Una condición que ha marcado como "clave" para permitir la aprobación de los presupuestos generales del Estado, lo que supone una amenaza para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para ello, Junts plantea la cesión y gestión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña al gobierno regional, un cambio que Carles Puigdemont describe como "crucial" para el futuro de la comunidad catalana. Otro aspecto importante para la Comunidad pasaría por la promesa de anular la deuda con el Estado español por no haberse ejecutado las inversiones prometidas y presupuestadas, pero que nunca llegaron a ejecutarse. Estos dos aspectos han sido duramente cuestionados por otras regionales, como por ejemplo la vecina Comunidad Valenciana.

Medidas en políticas de vivienda y educación para Cataluña

'Junts + Puigdemont per Catalunya' propone nuevas medidas en políticas de vivienda y educación para mejorar la calidad de vida y asegurar un futuro más próspero de la ciudadanía catalana. El programa electoral también aborda la gestión autónoma de infraestructuras clave como trenes, puertos y aeropuertos, argumentando que el control regional es esencial para una gestión efectiva.

Puigdemont considera que la gestión estatal (desde Madrid) de estas infraestructuras y comunicaciones por tierra, mar y aire impide "una gestión correcta" para el desarrollo de la economía catalana.

Junts + Puigdemont per Catalunya propone expulsar a los inmigrantes reincidentes

La política migratoria propuesta por Carles Puigdemont es otro tema destacado en el programa de Junts. La propuesta aspira a otorgar mayor autonomía para Cataluña a la hora de expulsar a aquellas personas que lleguen a Cataluña sin papeles y que sean delincuentes reincidentes. Esta posición ha generado debate, especialmente con relación a las propuestas para gestionar esa expulsión, y ha sido criticado por parte de otros partidos independentistas de izquierdas, Esquerra y la CUP.

Dentro de este apartado, el nuevo rol de la policía autonómica, los Mossos, es otro punto subrayado en el programa electoral de 'Junts + Puigdemont per Catalunya'. En la presentación de su campaña electoral, Puigdemont lamentó que los Mossos no puedan contar con las herramientas que precisan para ejercer "plenamente" su trabajo porque, según afirma, "el Estado se lo impide".

El lema de la campaña electoral de Junts + Puigdemont

Con el lema 'Un nuevo comienzo, la legislatura de la reanudación', el grupo político 'Junts + Puigdemont per Catalunya' aspira a consolidar su posición como una fuerza política decisiva en las próximas elecciones catalanas del domingo 12 de mayo. Carles Puigdemont ha anunciado su regreso a Cataluña para el día de la investidura del próximo presidente. Y lo hará, según ha confirmado, esté aprobada o no la amnistía, por lo que correría el riesgo de ser detenido si este hecho no se ha producido. Cierto es que también lo prometió con motivo de las anteriores elecciones y no lo cumplió, lo que ha provocado críticas contra su persona.

El regreso de Puigdemont representa la determinación de su partido de retomar su agenda política en Cataluña en un contexto de mayor autonomía y reconocimiento de la identidad catalana. El objetivo de su programa electoral es una apuesta decidida de Junts por influir en la política catalana y nacional, buscando el mayor apoyo posible para contextualizar a una Cataluña más independiente del Gobierno central.