Qué pasa si no voto en las elecciones en Cataluña: así afectan las abstenciones al resultado final

Este 12 de mayo se celebran las elecciones autonómicas en Cataluña. Más de cinco millones y medio de catalanes están convocados a las urnas para ejercer su derecho al voto, un derecho que en España no es obligatorio.

Los comicios de este 2024 se prevén diferentes a los de 2021. Las encuestas anticipan que el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) sería el más votado.

Esto representaría un cambio significativo respecto a las últimas elecciones, en las que el PSC y ERC empataron con 33 escaños cada uno, y Junts quedó en tercer lugar. Además, el Partido Popular experimentaría un notable crecimiento, pasando de tres a nueve o diez escaños.

Cabe destacar que en Cataluña, como en el resto de España, el voto no es obligatorio, por lo que no hay sanciones legales para aquellos que deciden no votar en las elecciones. Esto aplica tanto a elecciones locales como regionales y nacionales. La participación en las elecciones es un derecho y una oportunidad para los ciudadanos de influir en las decisiones políticas, pero no votar no conlleva multas ni consecuencias jurídicas directas.

Ahora bien, para quienes deciden no participar activamente en los comicios electorales, existen diversas alternativas disponibles.

Voto nulo

Según el artículo 96 de la Ley Electoral, un voto nulo se registra cuando el sobre contiene algún objeto o símbolo adicional, más de una papeleta de diferentes candidaturas, o una papeleta alterada, como estar pintada. No obstante, si el sobre incluye dos papeletas idénticas de la misma candidatura, se considera un voto válido.

Estos casos pueden variar desde simples errores durante el proceso de votación hasta actos deliberados como forma de descontento o protesta, llevando a que la Junta Electoral los declare inválidos y proceda a anularlos.

En el contexto electoral, los votos nulos no influyen en la asignación de escaños, por lo que no favorecen ni perjudican a ningún partido político.

El voto en blanco y sus consecuencias

El voto en blanco se caracteriza por la inclusión en el sobre electoral de una papeleta que no tiene marcado ningún candidato. Este tipo de voto se considera válido bajo la legislación electoral vigente y contribuye al total de votos válidos que se usan para calcular la distribución de escaños.

El sistema electoral español emplea el método d'Hondt, un sistema proporcional para el reparto de escaños, que excluye a las candidaturas que no alcanzan al menos el tres por ciento de los votos válidos emitidos en cada circunscripción. Este porcentaje de exclusión puede variar dependiendo de si las elecciones son generales o autonómicas, y según la comunidad autónoma en que se celebren.

Al contar los votos en blanco como votos válidos, aumenta el número total de votos que se necesitan para alcanzar el porcentaje requerido para obtener escaño. Por ejemplo, en una hipotética circunscripción con 1.000 votos a candidaturas y 150 votos en blanco, el umbral del tres por ciento para conseguir representación sería de 34,5 votos (considerando el total de 1.150 votos), lo que dificulta a las pequeñas formaciones alcanzar representación parlamentaria.

Este voto tiene un significado político particular: indica que el votante decide participar en el sistema electoral pero no se siente representado por ninguna de las opciones presentes en la papeleta.

¿En qué consiste la abstención?

La abstención ocurre cuando los ciudadanos optan por no participar en el proceso electoral, es decir, no acuden a votar en los colegios electorales. Este acto de no votar no interfiere directamente en el recuento de votos válidos, por lo que no tiene impacto en el resultado de las elecciones ni beneficia ni perjudica a ningún partido político específico.