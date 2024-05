Esta es la diferencia entre los votos en blanco y los votos nulos en las elecciones en Cataluña

Después de unas reñidas elecciones en el País Vasco, el calendario electoral se reactiva con las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña. Este 12 de mayo, un total de 5.754.840 electores tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto.

Debido a la falta de aprobación de los presupuestos de 2024, Pere Aragonés optó por disolver el Parlamento catalán y adelantar las elecciones. Este escenario ha sumergido a la política catalana en un periodo de incertidumbre y evolución constante.

Los candidatos se enfrentan a una compleja campaña electoral, cuyo desenlace se verá afectado por múltiples factores. Entre ellos, destacan la posibilidad del regreso de Puigdemont, la reciente ley de amnistía, las controversias de corrupción que rodean a Pedro Sánchez y su partido, y las inminentes elecciones europeas, lo que influirá en las preferencias electorales de los votantes.

Ahora bien, los ciudadanos disponen de distintos métodos para manifestar sus preferencias políticas dentro del marco electoral, que incluyen el voto en blanco y el voto nulo. Cada uno de estos actos posee implicaciones y significados particulares que afectan de manera diversa el resultado y la interpretación de las elecciones.

Votos en blanco

El voto en blanco ocurre cuando el elector introduce en la urna un sobre que no contiene ninguna papeleta. Esto puede ser un reflejo de descontento con las opciones disponibles o un deseo de no apoyar a ningún candidato en particular. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), estos votos se cuentan como válidos y se suman al total de votos emitidos.

Este hecho impacta en el cálculo de los escaños, beneficiando principalmente a los partidos grandes. Por ejemplo, supongamos una elección en una circunscripción donde se emiten 1000 votos en total, de los cuales 200 son votos en blanco y 50 son nulos.

Solo se cuentan los 750 votos dirigidos a candidaturas para el cálculo de escaños, necesitándose un mínimo de votos para obtener representación. Sin embargo, si se incluyen los votos en blanco en este total, aumenta el número de votos necesarios para alcanzar el porcentaje requerido para obtener un escaño, lo cual puede dificultar la entrada de partidos más pequeños o nuevos.

Votos nulos

Un voto nulo se identifica cuando se utiliza una papeleta no reconocida oficialmente o modificada de cualquier forma, como, por ejemplo, añadiendo textos o dibujos, o empleando papeletas de partidos inexistentes. Estas acciones pueden ser tanto errores accidentales como formas intencionadas de protesta.

En cuanto a su impacto en las elecciones, los votos nulos se excluyen completamente del recuento de votos válidos, por lo que no influyen directamente en los resultados electorales ni favorecen ni perjudican a ninguna candidatura.

Por ejemplo, en un escenario donde se contabilizan 1000 votos válidos y 150 votos en blanco, más 50 votos nulos en los cuales algunos votantes usaron papeletas no oficiales o alteradas, únicamente los votos válidos y en blanco se consideran para el cálculo final de los escaños. Los 50 votos nulos se descartan y no se incluyen en el cómputo total.