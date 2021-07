La política catalana

JXCAT reivindica que la seva “insistència” ha fet possible l’acord polític per a la candidatura dels JJOO d’hivern del 2030

La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, s’ha mostrat molt satisfeta que la feina i la insistència de Junts per Catalunya hagi convertit un “disens polític” en un “acord” després que el president de la Generalitat, Pere Aragonés, hagi enviat una carta al COE per iniciar converses sobre la presentació d’una candidatura.