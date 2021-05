Antoni Trilla, del Clínic: “Hem de tancar el debat d’una vegada, és segura la segona dosi amb AstraZeneca o amb Pfizer”

En una entrevista al programa “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el doctor Antoni Trilla ha recordat que l’Agència Europea del Medicament va certificar que la vacuna d’AstraZeneca, amb 2 dosis, “és segura i efectiva”.

En tot cas, si Espanya, com ha fet França, opta per posar una dosi de Pfizer al col·lectiu de menys de 60 anys que ha rebut una primera injecció d’AstraZeneca, Trilla també ho valida: “aquestes persones estaran protegides per dues vacunes que són molt efectives i molt segures, ningú ha d’estar neguitós, el que hem de fer és tancar d’una vegada aquesta discussió”.

Prudència amb la mascareta

Sobre el debat obert al voltant de quan podrem deixar d’utilitzar la mascareta, el cap d’epidemiologia del Clínic ha reconegut que “anem pel bon camí” però ha demanat prudència: “No estem tan lluny d’arribar a taxes de vacunació més altes que donin més tranquil·litat a l’hora de donar una instrucció tan sòlida perquè tothom la pugui fer igual i el risc s’hagi reduït per tots d’una forma important.

Les dades milloraran

Gràcies a les mesures d’higiene i a la vacunació, el doctor Trilla ha afirmat que “estem en la bona línia” pel que fa a l’evolució del coronavirus i ha confiat que “aquestes bones notícies” es poden anar consolidant en les properes setmanes.