Un tren que ha inspirat a grans escriptors, com el cas d'Agatha Christie amb l'assassinat a l'Orient Express i que forma part de l'imaginari col·lectiu.



Era un tren que transmetia glamour, luxe i la possibilitat de poder anar de París a Estambul en una època en que les comunicacions no eren com ara i on l'avió no era una opció viable.



Trajectes que duraven dies, freqüències que no superaven els dos o tres trens a la setmana i moltes més curiositats podrem conèixer a la secció d'avui.



Pugeu amb nosaltres en aquest viatge pel temps i rails de la història



Ens ho comenta Óscar González al Nits de Ràdio.