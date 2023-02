NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 25/02/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Fem una mirada a la cartellera amb en Pablo Mérida. Entre les propostes d'aquesta setmana tenim producció espanyola amb "Momias" i "Irati", també cinema de terror amb "Terrifier 2", de bona factura com "The Quiet Girl" i propostes interessants com "Missing" A la secció d'història, Òscar Gonzàlez parla amb Quim Español, autor d' "Un lloc en el temps" amb el que podrem conversar sobre la nostàlgia i els records d'infància.