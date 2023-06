NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 22/06/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Analitzem amb un somriure la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, David Morales i Alan Jornet. El tema són les novetats per la revetlla de Sant Joan 2023. Parlem amb el Dr Javier Albares, autor de "La ciencia del buen dormir" Ja es pot demanar la baixa per una regla dolorosa. En el seu reportatge, l'Eva Albiol parla amb el Doctor Oriol Porta, president de la Societat Catalana de Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, per conèixer qui i com es pot fer.