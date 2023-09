NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 09/09/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Fem una mirada a la cartellera amb Pablo Mérida. Aquesta setmana analitzem el que ha donat l'estiu als cinemes i comentem quines pel·lícules s'estrenen avui, com per exemple "La monja II". A la secció d'Història amb Òscar Gonzàlez avui toca parlar de Roma i concretament la presència d'animals en els espectacles romans, ho fem parlant amb Maria Engracia Muñoz-Santos, autora de "Animales in Harena" i de "Gladiadores, fieras, carros y otros espectáculos en la antigua Roma".