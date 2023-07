Nits de Ràdio 04/07/2023

Òscar González ens parla de dues sèries. Per una banda la darrera temporada de "Ted Lasso" i per altra l'opció de poder recuperar en streaming "Frasier"

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser la darrera nit de Jim Morrison, el líder de "The doors"

La filosofia i l'economia poden estar unides o són totalment incompatibles? Ens ho resol l'Eva Albiol en el seu reportatge.

Entrevistem Anna Sabaté, actriu i formadora, que porta a l'Espai Philae la possibilitat que aprenguem com les arts escèniques ens poden ajudar a conèixer millor la nostra persona i relacionar-nos millor amb els demés. La creativitat i expressió com a forma de vida i joc.