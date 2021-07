Valentina Planas (La Incorrecta): “S'ha d'apostar pels continguts en català i tots hem d'aportar-hi com puguem”

El llibre escrit per les germanes Planas busca ser una guia sobre el català. Precisament, descriuen aquest llibre com la guia més incorrecta del català on hi trobem nocions ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques del català. Però en aquesta guia no trobem textos densos, una normativa feixuga sinó exemples tan clars com “El becari de La incorrecta –que en realitat és el nostre pare- fa més hores que un rellotge” o “la majoria d’incorrectes són dones i no és casualitat” i un grafisme molt atractiu. I és que el que busca el llibre “Parla bé, collons!” és ensenyar amb humor i d'una forma divertida i amena.