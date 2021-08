LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 04/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa de dilluns hem de l’ampliació de l’Aeroport Josep Terradelles – El Prat, amb Narcís Prat, professor emèrit d’ecologia de la Universitat de Barcelona. Que ens explica quines afectacions tindria la destrucció de La Ricarda, la zona natural i protegida del Prat. I parlem de cinema amb en Jaume Clapés, que ens porta una recomanació per aquest estiu. Per anar a les sales de cine aquelles tardes de calor insofrible. Avui dimecres parlem de 'Un lugar tranquilo 2' Amb en Miquel Vila entendrem Com funciona el món, i analitzarem la figura de Angela Merkel ara que es retira de la política. I entrevistem a la fotògrafa Marta Mas, que ara, a més, ha publicat un llibre amb un recull d’escrits i pensaments acompanyats d’un recull de les seves fotografies i retrats.