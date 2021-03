El sector del turisme català podria remuntar amb força durant l’estiu

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, l’OCDE, ha millorat la seva previsió per a l'economia espanyola, elevant set dècimes, al 5,7% l'avanç per a aquest 2021. Per a l'any vinent s'espera un repunt del 4,8%. Dos anys per recuperar la caiguda del PIB del 2020, que va arribar a un descens de l’11%. Perspectives millors, però en un context de crisi perquè serem la quarta economia del G20 més afectada per la pandèmia. Una previsió similar espera la Fundació de les Caixes d’Estalvi, FUNCAS. Estimen que el turisme tindrà un comportament en línia amb l'estiu 2020 i se situarà al voltant del 26% d'un estiu sense pandèmia. Raymond Torres, director de Coyuntura de FUNCAS, explica a ‘Gente Viajera Catalunya’ amb Carles Lamelo quines son les perspectives per a aquest sector clau de la nostra economia.