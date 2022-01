EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 29/01/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya parlem de la situació de les empreses d’autocars, molt afectades per la pandèmia de Covid-19 per l'anul·lació de congressos i la falta de viatges turoperats. També farem turime rupestre a Ulldecona, entrevistam a Juanjo Alonso, expert en viatges en bicicleta per les millors muntanyes del món, recorrem la Garrotxa en un viatge en globus i coneixem què s’amaga darrera del restaurant Direkte Boqueria del xef Arnau Muñío.