EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 25/06/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui parlant de com es prepara el sector del turisme rural per a aquesta temporada d’estiu. Ens ho explicarà Tere Vilà, gerent de l’associació de cases rurals de Girona. La directora editorial de GeoPlaneta, Núria Cabrero ens explica com són les noves guies de Lonely Planet per a aquest estiu, els parlem dels reptes del turisme sostenible i visitem l’hotel Dom, a Organyà, Lleida.