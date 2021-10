EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 23/10/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui analitzem com ha anat el Gastronomic Forum de Barcelona, que s’ha celebrat aquesta setmana. Visitem el Festival de Senderisme de Prades, recorrem l’Espanya Rural amb el periodista Javier Rico, autor del llibre ‘Guía de la España rural: Propuestas mes a mes’, parlarem de les diferents regions gastronòmiques d’Itàlia amb el xef de PastaLab Barcelona i sabrem què és el Poke, una tendència que fa furor a Califòrnia però que té les seves arrels a l’Àsia.