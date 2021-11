EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 20/11/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya entrevistem al responsable de la nova càtedra de gastronomia i aromes de la Universitat de Barcelona (UB), hem repassat la informació turística, els proposem una passejada per la zona volcànica de La Garrotxa, entrevistem la directora de Turisme de Barcelona per parlar de la nova estratègia de la ciutat per a l’any 2022 i de la Nit del Turisme, celebrada aquesta setmana. També ens acompanya la directora editorial de Lonely Planet per parlar del ‘best in travel 2022’ i la impulsora del market gastronòmic Eat Gaudí que tindrà lloc a Barcelona aquest cap de setmana.