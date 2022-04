EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 09/04/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui parlem de l’estat de salut del subsegment del bleisure, que combina e turisme de negocis amb el lúdic. Ho fem després de la celebració a Barcelona de dues importants fires: Alimentària i el Mobile World Congress. Descobrim el Menorca Jazz Festival que arriba a la seva 24ena edició durant aquesta primavera. Marxem al Pirineu per fer senderisme per la Vall de Bohí. Viatgem amb l’escriptora lleonesa Ruth Miguel Franco, autora de ​​’La pureza’ i Agustina Trio ens traça un viatge a través de l’aigua a partir de la monografia ‘Tres formas de atravesar un río’. I a l’espai de gastronomia parlem del veganisme, com una tendència a l’alça en el sector del Turisme.