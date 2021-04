Les malalties infeccioses, el Covid 19 i el desenvolupament de bacteris resistents

En els minuts d’Angelini Pharma Espanya parlem de les malalties infeccioses. En l'època COVID s'ha parlat molt d’infectologia, però aquesta especialitat va molt més enllà del coronavirus. Per tant, l’abordem en profunditat. L'especialista en infectologia no només tracta al pacient amb Covid 19. El seu treball va més enllà i tracta a pacients amb infeccions greus (víriques, bacterianes, fúngiques) que precisen ingrés hospitalari. Moltes d'aquestes infeccions requereixen tractaments llargs i seguiment mèdic. El Dr. Juan Pablo Horcajada ens explica com s'han organitzat els serveis de malalties infeccioses pel maneig dels pacients amb infeccions greus (Covid i No-Covid) durant la pandèmia. No oblidem parlar de les infeccions bacterianes greus i de com ha canviat el maneig del pacient amb infeccions bacterianes durant la pandèmia. Cloguem parlant de l'ús racional d'antibiòtics en pacients Covid 19 per prevenir el desenvolupament de resistències i de si l'ús excessiu o inadequat de tractaments antibiòtics en el context de pandèmia podrien facilitar el desenvolupament de bacteris resistents. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan Pablo Horcajada, Cap de Servei de Malalties Infeccioses i Coordinador Covid de l'Hospital de la Mar de Barcelona.