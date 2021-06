Com ha afectat la pandèmia a la nostra salut ocular?

Sense oblidar que l'ús continuat de mascaretes ha provocat diversos efectes secundaris no desitjats en la població. El flux d'aire que genera la mascareta, desestabilitza la pel·lícula lacrimal i això afecta l'evaporació de la llàgrima facilitant l’aparició de l'anomenat «ull sec». La situació que hem viscut, i estem encara vivint, s'ha traduït en un menor accés al pacient per part de l'oftalmòleg i en una variació en la prevalença de determinades patologies oculars i una disminució de les cirurgies. Carles Aguilar parla amb el Prof. Luis Fernández-Vega, Catedràtic d'Oftalmologia d'Oviedo i Director Mèdic de l'institut Oftalmològic Fernàndez-Vega que ofereix també consells per afrontar l'estiu preservant la nostra salut ocular.