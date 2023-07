EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 9/7/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La por i la vergonya impedeixen el diagnòstic de gairebé la meitat dels pacients amb incontinència. Gairebé la meitat dels pacients amb incontinència no consulten amb el metge per por o per vergonya. Una dada que posa en relleu l'infradiagnòstic d'aquesta patologia amb què conviuen 420 milions de persones al món. A Espanya, es calcula que uns 2 milions d'espanyols pateixen incontinència fecal i 6,5 milions urinària. Amb l'objectiu de desestigmatitzar aquesta patologia i promoure la visita a l'especialista, s'ha engegat la campanya de conscienciació 'La Mochila Más Pesada', amb la qual dóna suport a l'Associació de Pacients amb Incontinència, ÀSIA. Carles Aguilar entrevista la Dra. Elena Bermejo, Coloproctòloga de l'Hospital de la Princesa de Madrid i Maite de l'Associació d'Incontinència, ÀSIA Què cal fer si teniu un viatge contractat i sou designats per a formar part d’una mesa electoral. Tenint en compte que la convocatòria d’eleccions generals per al proper 23 de juliol ha estat sobrevinguda, i que la cita electoral coincideix de ple amb el període de vacances estivals, moltes persones poden tenir contractats viatges per aquestes dates. Què passa si som designats per a formar part d'una mesa electoral? En parlem amb la subdirectora de l'Agència Catalana del Consum, Marta Rovira. Parlem del desabastiment a les farmàcies de molts medicaments, alguns d'ells d’us bàsic i primordial per a la salut de les persones. L’escassetat de medicaments pot variar en funció de la Comunitat o el país. Sabem que els governs de la UE estan prenen mesures per abordar aquest tema, com la identificació de medicaments essencials i la promoció de polítiques que afavoreixin un subministrament adequat. Per explicar-nos tot això tenim amb nosaltres al Sr. Antoni Torres, President de la Federació de Farmàcies de Catalunya La dieta mediterrània es planteja com a model d'alimentació saludable. Aquest model de dieta es defineix com l'alimentació habitual als anys seixanta dels pobles meridionals d'Europa, que tenien una llarga esperança de vida i que consisteix en un percentatge baix de greixos i proteïnes d'origen animal, el greix predominant és monoinsaturat (àcid oleic), conté greixos poliinsaturats (peixos) i és alta en hidrats de carboni complexos, fibres i substàncies antioxidants. Els tres aliments més representatius són l'oli d'oliva, els cereals i el vi en consum moderat. Tot i això, la dieta actual dels països mediterranis s'ha vist modificada per diferents factors: la millora en les vies de comunicació, les tècniques de conservació alimentària i, finalment, la incorporació de la dona al mercat laboral, que ha suposat un canvi tant a l'elecció dels aliments com en la forma de condimentar-los. Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. L'Associació Espanyola Contra el Càncer valora molt positivament l'anunci del president del Govern de regular el dret a l'oblit del pacient oncològic. Aquest anunci suposa un gran pas per a la protecció social dels pacients de càncer, ja que comptaran amb un marc normatiu que eviti que se sentin obligats a informar sobre el seu historial de càncer en sol·licitar una assegurança per contractar productes o serveis financers i que puguin accedir-hi. S'estima que a Espanya hi ha més de 2,2 milions de persones a qui se'ls ha diagnosticat un càncer al llarg de la seva vida i el dret a l'oblit no és l'únic problema a què s'enfronten. Necessitats socials creixents, solitud no desitjada, problemes laborals i necessitats sanitàries específiques fan que la dimensió dels problemes d'aquest col·lectiu sigui més gran en una societat, com l'espanyola, cada cop més envellida. Carles Aguilar parla amb Mª Àngels Ayra Viladevall, Responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Contra el Càncer a Bcn i amb Santi, Usuari de l'Associació Sentir-se aclaparat o superat a la feina, o el que és el mateix, sentir-se estressat, no és, ni de bon tros, bo per a la salut, molt especialment per a la salut dels nostres cors. I és que, com han demostrat molts estudis, l'estrès laboral incrementa de manera notable el risc de patir una cardiopatia isquèmica. Tot i això, sembla que les nefastes conseqüències de l'estrès ocupacional sobre la salut cardiovascular no acaben aquí. I és que com conclou un estudi dut a terme per investigadors de la Facultat de Salut i Benestar de la Universitat de Jönköping (Suècia), les persones que pateixen estrès laboral tenen un risc un 48% superior de patir fibril·lació auricular i, per tant, una probabilitat més gran d'acabar patint un infart o un ictus. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública