EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 17/7/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Comentem el desplegament del primer any de la Llei de l’Eutanàsia a Catalunya. La majoria de les sol·licituds s’han rebut des de l’Atenció Primària, fet que demostra l’important paper dels professionals sanitaris en l’acompanyament del pacient i del seu entorn. La majoria de sol·licituds corresponen a pacients amb malalties neurològiques (neurodegeneratives, demències i parèsies); oncològiques i multimorbiditat. De mitjana, les sol·licituds han tingut un temps de resolució de 47 dies. Ens ho explica la Carme Sabater, Presidenta de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat. A Espanya, més de 6.000 persones són diagnosticades de leucèmia cada any. És un tipus de càncer de difícil pronòstic. Davant d'aquesta realitat, en els darrers anys les tècniques diagnòstiques han fet un salt notable i avui ens permeten identificar de manera encertada la causa de la leucèmia per poder adaptar el tractament a les necessitats de cada pacient i que sigui més eficaç. Alhora, el progrés en les tecnologies de diagnòstic, acceleren el temps en què el pacient rep la seva valoració, clau per al seu tractament i pronòstic. Aquest diagnòstic contribueix així mateix al desenvolupament de teràpies dirigides contra algunes de les mutacions genètiques responsables de la leucèmia, tractaments que obren la porta a una supervivència més gran dels pacients en el futur. Carles Aguilar parla amb el Dr. Adolfo de la Font Cap del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid. Parlem sobre la utilitat de l’estudi genètic de la ELA: orientació clínica, pronòstic i possibles tractaments. Les primeres manifestacions de la esclerosi lateral abiotròfica solen produir-se entre els 40 i els 70 anys, encara que hi ha mutacions genètiques associades amb una forma d’ELA juvenil que apareix abans dels 25 anys. Els tests genètics possibiliten un diagnòstic precís per poder oferir consell genètic familiar, pronosticar la progressió de la malaltia i orientar el tractament del pacient. Carles Aguilar entrevista la Dra. Mónica Povedano, Cap de Servei de Neurologia Hospital Universitari de Bellvitge (Barcerlona). Mites sobre el cabell: ¿Vertader o fals? No és estrany que ens trobem per a tot arreu molts mites sobre el cabell. És important reconèixer-los i saber si són falses o no, ja que podrien perjudicar més que ajudar el nostre pèl. Creix més fort el pèl si ho depiles?, sortiran més cabells blancs si les arrenques?, tallar els cabells fa que creixi més?. Volem comentar tota la informació de manera que puguem cuidar la nostra salut capil·lar per complet i sense preocupacions, sabent què sí i què no és positiu per al teu cabell.. Ena ho comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en medicina preventiva i Salut Pública. L'atròfia muscular espinal (AME) és una malaltia rara neurodegenerativa que afecta nadons, nens, adolescents i adults, amb diferents nivells de gravetat. Els nadons poden desenvolupar AME d'inici infantil, la forma més greu de la malaltia, que pot provocar paràlisi i impedir que els nadons realitzin funcions vitals bàsiques, com empassar o sostenir el cap. L'AME d'inici tardà és més comú entre els nens, els adolescents i els adults, que poden experimentar una debilitat muscular significativa i discapacitat, com la incapacitat de posar-se dempeus, caminar, vestir-se o banyar-se, i també a nivell emocional i social. La realitat difícil d'aquestes persones i les seves famílies és invisible per a la majoria de la societat i en la seva cura, atenció i acompanyament hi ha moltes figures compromeses perquè puguin millorar-ne la qualitat de vida, desenvolupar-se com a persones i complir els seus objectius. Parlem amb José Luis González García de la Fundació Atrofia Muscular Espinal, FUNDAME. El canvi d’hàbits i menjar fora de casa durant les vacances d’estiu augmenten el risc de tenir reaccions en nens o adolescents amb al·lèrgies alimentàries. Per això, convé prendre precaucions especials en viatjar aquest estiu. El Grup de Treball d'Al·lèrgia a l'Adolescent de SEICAP ha elaborat una sèrie de recomanacions sobre viatges per a adolescents amb al·lèrgia a aliments, quant a la preparació general abans del viatge i abans d'agafar un vol, així com als aliments segurs durant les vacances. Carles Aguilar entrevista Marta Vázquez, Coordinadora del Grup de Treball d'Al·lèrgia a l'Adolescent de Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP).