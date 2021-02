Càncer i dolor oncològic

Carles Aguilar parla amb el Dr. Albert Tuca, Coordinador de la Unitat de Suport i Cures Pal·liatives de l'Hospital Clínic de Barcelona sobre el dolor oncològic i els seus diferents tipus (dolor crònic i dolor irruptiu), de les noves evidències generades a Espanya respecte al dolor oncològic i com afecta la qualitat de vida del pacient, de l'efecte d'aquest dolor en els pacients oncològics, de les eines de les que disposem per tractar i controlar aquest dolor, entre elles els opioides, per a què serveixen, com es fan servir i en quin moment, si són segurs o no i de la necessitat d'individualitzar el tractament de dolor oncològic en cada pacient.