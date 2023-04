EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 9/4/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Dos de cada cinc professionals sanitaris pateixen burnout. El burnout és el resultat de l'estrès crònic al lloc de treball que no s'ha manejat amb èxit. Es caracteritza per esgotament, augment de la distància mental respecte a la feina i sensació d'ineficàcia i manca de realització. La síndrome de burnout entre els professionals sanitaris representa un problema significatiu. Entre el 30 i el 40% de les infermeres ho pateixen; el 38,2 % dels metges van presentar un o més símptomes d'esgotament el 2020 2 i la prevalença se situa per sobre del 40 % en els professionals d'atenció primària espanyols. Parlem amb la Dra. Verónica Olmo, especialista en Medicina Familiar i Comunitària al Centre de Salut Torreblanca (Sevilla) i coordinadora del Grup de Treball de Salut Mental de SEMERGEN. El fetge gras metabòlic es produeix per una acumulació anòmala de greix al fetge que és produïda, principalment, per l’existència de factors metabòlics. Sabem que aproximadament un 30% de la població pateix fetge gras metabòlic. D’aquests, entre un 5 i un 10% presenten una fibrosi significativa, que es produeix quan per diferents mecanismes es lesionen les cèl·lules del fetge i, en conseqüència, es generen cicatrius, donant peu a una forma de malaltia més severa. I fins a un 6% de la població adulta presenta una fibrosi hepàtica significativa, ocasionada, principalment, per fetge gras metabòlic i no ho sap. Carles Aguilar parla amb la Dra. Alba Martínez Escudé, metgessa de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Les malalties cardiovasculars (ECV) són la principal causa de mort al món, mort anualment per aquest motiu més de 17 milions de persones segons l'OMS. O sigui, un terç de tots els éssers humans morts mor a causa d'una ECV. El risc cardiovascular (RCV) es defineix com la probabilitat de patir un esdeveniment o malaltia cardiovascular (pot ser cardiològica o cerebral, però sempre de tipus vascular) en un període de temps determinat. Ens ho explica el Prof. Juan Pedro-Botet, Catedràtic de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Lípids i Risc Vascular - Servei d'Endocrinologia i Nutrició. L'omeprazol és un fàrmac utilitzat com a antiàcid. Sol utilitzar-se per tractar diferents patologies associades a l'àcid gàstric com a úlceres (pèptica o duodenal), reflux gastroesofàgic, dispèpsies funcionals, etcètera. També és efectiu per prevenir gastropaties derivades d'alguns fàrmacs, com succeeix en el cas dels antiinflamatoris no esteroides (ibuprofè) en pacients amb factor de risc però hi ha errors freqüents a l'hora de prendre l'omeprazol que es poden evitar. Parlem amb el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. La Medicina de l'Estil de Vida (MEV), es defineix com la pràctica basada en l'evidència, d'assistir individus i famílies en l'adopció i la manteniment de conductes que milloren la salut i la qualitat de vida, com ara alimentació saludable, realització d'activitat. física periòdica, son reparador, maneig de l'estrès, cessament de l'ús de substàncies tòxiques i una xarxa sòlida de suport social. Aquesta disciplina de la medicina ha demostrat ser efectiva en la prevenció, maneig i, de vegades, reversió de les patologies que comporten la major morbimortalitat global, com ara hipertensió arterial, diabetis mellitus tipus 2, malaltia coronària i obesitat. Encara més, s'estima que el 80% de les malalties cròniques no transmissibles es podrien prevenir portant un estil de vida més saludable. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. Les malalties de transmissió alimentària abasten un ampli espectre de malalties i constitueixen un problema de salut pública creixent a tot el món. Es deuen a la ingestió d'aliments contaminats per microorganismes o substàncies químiques. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic de En Bones Mans.