En Bones Mans 8/08/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Al programa d'avui parlem de les noves recomanacions de la Societat Espanyola de Reumatologia per prevenir el risc d'infeccions en pacients amb malalties autoimmunes sistèmiques. Els pacients amb ERAS tenen un risc augmentat d'infeccions tant per la pròpia malaltia com per la immunosupressió secundària al tractament. La Societat Espanyola de Reumatologia ha llançat la campanya 'A tu també et pot tocar' per augmentar la visibilitat de les ERAS i millorar la detecció precoç. Ens ho explica el Dr. Íñigo Rua-Figueroa, portaveu de la SER, reumatòleg de l'Hospital Universitari de Gran Canària Doctor Negrín i coordinador científic del document de Recomanacions SER sobre prevenció d'infecció en pacients amb ERAS. Estem en ple estiu i seguim en pandèmia, i amb ella la necessitat de compartir les vacances convivint amb el Covid-19. Tot i tenir la pauta de vacunació completa, hem de mantenir les precaucions sanitàries i socials que es recomanen independentment del lloc on estiguem. Aquest estiu molts viatjaran per Espanya o l'exterior. Depenent de quin sigui el destí escollit, és important disposar amb la documentació imprescindible, ja que si viatgem per Europa és recomanable comptar amb tots els documents actualitzats. La nova modalitat de poder portar i presentar alguns d'aquests documents al mòbil és molt còmode i segur. Actualment, la presentació de documents oficials digitals que ja estiguin habilitats és opcional, i es pot presentar en document físic. Amb la Carme Sabater, Presidenta de la CUS - Salut + Consum + Alimentació comentem com podem obtenir-los o renovar-los per evitar situacions imprevistes i molt molestes.