EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 4/04/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Les malalties reumàtiques autoimmunes sistèmiques (ERES) són afeccions de causa desconeguda, encara que en la majoria dels processos hi ha una predisposició genètica. En concret, se sap que intervenen certs factors ambientals que permeten que s'expressi o no un o diversos gens en un determinat subjecte, determinant o no malaltia. Entre ells, cal destacar el consum de tabac, exposició a el sol, certes infeccions virals, alguns fàrmacs, situacions d'estrès vital i altres pitjor definits. Alguns d'aquests factors poden també influir en l'evolució de la malaltia, afavorint brots d'activitat o condicionant un pitjor pronòstic. Parlem amb el Dr. Íñigo Roa Figueroa, membre de la Societat Espanyola de Reumatologia i reumatòleg del Hospital Universitari de Gran Canaria Dr. Negrín. L'anèmia es defineix com una disminució en el nombre de glòbuls vermells (o hematies) en la sang o en els nivells d'hemoglobina respecte als valors normals. L'anèmia pot ser la manifestació d'una malaltia hematològica o una manifestació secundària a moltes altres malalties. Certs tipus d'anèmia poden ser greus, de llarga durada i fins i tot potencialment mortals si no es diagnostiquen i tracten. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. Els secrets de Finlàndia per ser el país més feliç de món per quart any consecutiu. La felicitat finlandesa pot atribuir-se a diversos factors, un d'ells, i el més popular entre els habitants d'aquest país, és la connexió amb la naturalesa i les seves activitats a l'aire lliure, ja que tenen la sort de que més del 90% del seu territori està cobert de boscos o reserves d'aigua. Davant d'aquesta nova celebració com punters en el ranking mundial compartim uns senzills consells sobre com portar una vida més plena i potenciar al màxim les hormones de la felicitat. Per exemple, reconnectar amb la natura, buscar aliments saludables per aixecar l'ànim, aprofitar els poders curatius de l'aigua i les serotonines de la sauna. Comentem aquests detalls amb David Campano, Director de l'Oficina de Turisme de Finlàndia a Espanya. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Finalment, comentem els anomenats implants zigomàtics amb el Dr. Javier González Lagunas, Director de QMAX Dental. En persones que han perdut les dents fa molt de temps, es produeix el fenomen de la reabsorció òssia: una pèrdua de volum dels ossos maxil·lars, tant en amplada com en alçada. Aquesta pèrdua d'os dificulta o impossibilita la col·locació d'implants dentals convencionals. Una de les millors alternatives de què disposen els cirurgians maxil·lofacials per tractar l'atròfia severa del maxil·lar superior són els implants zigomàtics. El seu fonament és utilitzar com ancoratge dels implants al pòmul (os malar o zigomàtic), un dels ossos de la cara que conforma l'esquelet de l'òrbita. Aquests implants, fabricats també en titani com els implants dentals estàndard es caracteritzen per la seva gran longitud, estant disponibles al mercat grandàries que oscil·len entre els 35 i els 65mms. Amb els implants zigomàtics, no cal utilitzar empelts d'os.