EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 3/4/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Les infeccions d'orina i la incontinència urinària són els motius principals de consulta a l'uròleg en les dones, però no són les úniques patologies per les quals es poden veure afectades. Si bé la Urologia sembla una especialitat que només afecta els homes, són múltiples les raons i els beneficis pels quals les dones han d'anar a l'uròleg. Parlem amb el Dr. Dr. Guillermo Celada Uròleg i expert a la Unitat d'Urologia Funcional i Femenina de ROC Clínic HM Sanchinarro (Madrid). Segons l’informe d’indicadors de salut i treball 2020 de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), els brots per covid-19 en l’àmbit laboral han afectat activitats econòmiques molt feminitzades, destacant les sanitàries i de serveis socials. D’altra banda, els resultats també suggereixen que les dones són les que més van augmentar les hores dedicades tant el treball remunerat com el no remunerat durant el confinament. Les malalties relacionades amb el treball s’han reduït en més d’un 60%, les que menys ho han fet han estat els trastorns de salut mental que afecten més les dones. Carles Aguilar parla amb la Imma Cortés, Cap de Servei de Salut i Treball de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Busques resposta a la pregunta de per què algunes persones mengen i no s'engreixen? Doncs bé, hi ha una explicació a per què alguns individus ingereixen abundants quantitats de menjar i quan pugen a la bàscula no han augmentat ni 100 grams. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Digestòleg i Assessor Mèdic del programa. La Medicina Regenerativa s'ha transformat en una alternativa ràpida i eficaç per tractar lesions com les tendinopaties ja que ajuda a eliminar la malaltia de forma natural. La Medicina Regenerativa cada dia es transforma en una solució més que eficient per tractar patologies importants no només les tendinopaties sinó també l'artrosi, la condromalàcia i la meniscopatia i diverses més. La tendinopatia és un envelliment degeneratiu de la inserció del tendó i l'artrosi és l'envelliment degeneratiu del cartílag, tots dos produeixen dolor i incapacitació i el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre, ens explica com s'estimula la seva reparació, disminució de la inflamació i millora del dolor. Al Centre Integral Oncològic Clara Campal HM CIOCC Barcelona tenen el compromís d'oferir una atenció ràpida i personalitzada que garanteix a cada pacient el diagnòstic i el tractament òptims per a la seva malaltia. Es valora cada pacient en Comitès Mèdics multidisciplinaris especialitzats per a cada tipus de càncer. Cada comitè compta amb cirurgians i oncòlegs d'experiència acreditada, així com d'altres especialitats implicades en l'abordatge del càncer. Un equip accessible i que incorpora de manera continuada els avenços terapèutics. A HM CIOCC Barcelona es desenvolupa també un innovador treball en xarxa que vetlla per la qualitat i innovació en el tractament del càncer. En aquesta entrevista Carles Aguilar parla amb el Dr. Jordi Remón, Coordinador del Centre Integral Oncològic Clara Campal, HM CIOCC Barcelona ubicat a HM Nou Delfos per donar resposta a algunes preguntes com aquesta: com pot una persona sospitar que pateix un tumor si és que hi ha algun símptoma que permeti tenir aquesta sospita? Disposar d’un diagnòstic precís és fonamental per dissenyar un tractament eficaç.