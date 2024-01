EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 31/12/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC) ha presentat les primeres Acreditacions pel Compromís amb els Pacients amb Disfàgia Orofaríngia (DO) a les Unitats de Disfàgia dels Hospitals Universitaris La Paz i Fundació Alcorcón (Madrid) . L'objectiu és aconseguir que els serveis de restauració, començant pels hospitals, disposin de menús adaptats als 2,5 milions d'espanyols que pateixen disfàgia i que es poden ennuegar amb aliments comuns si no estan preparats per a ells. El lliurament de les certificacions es va realitzar fa uns dies a la seu de la Societat. Carles Aguilar parla amb el Dr. Pedro Cabrera, Vocal de la Comissió de Laringologia, Veu, Foniatria i Deglució de la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll. Llancen el programa digital oncològic Sidekick: una app de suport integral per a pacients amb càncer de mama per reduir símptomes com estrès i ansietat, millorar el seguiment del tractament i controlar els efectes secundaris Cada any es realitzen uns 35 mil nous diagnòstics de càncer de mama a Espanya, dels quals el 93-94% es troba en estadi precoç, mentre que un 6-7% són metastàsics. Després del diagnòstic, comença tot un procés aclaparador per al pacient. Moltes vegades quan es conviu amb la realitat del càncer, tenim la necessitat de buscar informació addicional, per ampliar el nostre coneixement de la malaltia, consells per suportar el procés a la vida diària o guies de suport emocional. Però en un tema tan sensible com el càncer de mama és essencial poder accedir a informació fiable. Carles Aguilar entrevista el Dr. Rodrigo Sánchez Bayona, Oncòleg Mèdic de l'Hospital Universitari 12 Octubre (Madrid). Si hi ha alguna cosa que caracteritza sempre el nou any, és la famosa llista dels propòsits: una llista que, de vegades complim, i de vegades no. En aquest nou any hem de plantejar-nos moltes metes per assolir. Plategem una llista dels propòsits saludables que ens permetran millorar la nostra qualitat de vida. Amb el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular comentem una sèrie de propòsits per començar l'any amb força i millorar i mantenir la nostra qualitat de vida des del primer moment. Amb l'arribada de les compres d’aquestes Festes, els ciberdelinqüents veuen una oportunitat extra per aprofitar-se dels consumidors en línia. Els seus ciberatacs -principalment mitjançant e-mail phishing i spam- intenten que les víctimes facin clic en enllaços falsos per infectar ordinadors i dispositius mòbils amb codi maliciós dissenyat per robar informació personal, contrasenyes i números de targetes bancàries. També creen aplicacions falses on ofereixen als compradors accés a ofertes anticipades -de les rebaixes del gener, per exemple- per obtenir les nostres dades confidencials. Segons les dades sobre cibercriminalitat del Ministeri de l'Interior, l'any passat a Espanya hi va haver gairebé 146.000 estafes amb targetes de crèdit i dèbit. És difícil distingir una estafa d'una oferta real, especialment amb textos i continguts generats amb eines d'intel·ligència artificial. Per protegir-nos de malware i ciber-estafes que anuncien gangues o venen productes falsificats Carles Aguilar entrevista Ángel Ortiz, Director de Ciberseguretat de Cisco Espanya.