EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 31/10/2021

Podcast complet del programa “En Bones Mans, amb Carles Aguilar”. L'anunci d'un diagnòstic de càncer altera de manera abrupta i duradora el curs de la vida diària, no només per a la persona que el rep, sinó també per a la família. Una nova investigació, que s'ha presentat al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) 2021, suggereix que la comunicació i el suport adequats per als fills de pacients amb càncer representen encara una important necessitat no satisfeta i que els pares requereixen ajuda per cobrir-la. Parlem amb la Dra. Pilar Garrido, Cap de Secció d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Ramon i Cajal (Madrid) Els pacients amb dolor crònic alcen la veu contra la incomprensió i la invisibilitat. Un dels principals desafiaments per a aquests pacients és mostrar la seva realitat a la resta de la societat, cosa que ha portat alguns d'ells a escriure sobre les seves patologies. Els professionals sanitaris especialitzats en aquest àmbit demanen una millor formació i un nombre més gran d'Unitats del Dolor, ja que les llistes d'espera “són el major enemic” de les persones amb dolor crònic. Carles Aguilar parla amb la Dra. Maria de Magariaga Vocal de la Societat Espanyola del Dolor i Coordinadora de l´esdeveniment #TuDolorImporta L'artritis reumatoide afecta més de 200.000 persones i requereix un abordatge multidisciplinari per a les possibles complicacions com l'afectació pulmonar. En l'artritis reumatoide, més enllà de les articulars, hi ha multitud de manifestacions que necessiten coordinació i consens de reumatòlegs, pneumòlegs, internistes, dermatòlegs, oftalmòlegs i neuròlegs, entre d'altres. Aquesta patologia afecta fonamentalment dones d'entre 30 i 50 anys. Ens ho explica el Dr. Santos Castañeda Sanz, Cap de Secció de Reumatologia de l'Hospital de la Princesa i Vocal de Reumatologia de la Societat Espanyola Multidisciplinar de Malalties Autoimmunes Sistèmiques (SEMAIS) Ereccions rígides, realitat o clixé per a un bon sexe? El 40% dels homes més grans de 40 anys pateixen algun tipus de disfunció erèctil, i malgrat aquesta elevada prevalença, continua sent un trastorn que genera estigma i vergonya. Afrontar el problema amb la parella és fonamental per trobar una solució eficaç i superar la falsa creença que les ereccions rígides són imprescindibles per a una relació sexual satisfactòria. L'implant de penis és una de les tècniques menys conegudes per fer-se servir en tercera línia de tractament, però és una opció que funciona i garanteix una bona activitat sexual, amb xifres de satisfacció superiors al 90%. Cap pacient parla del tema amb el seu entorn, és un fet amagat i que impacta negativament a l'autoestima de l'afectat i, per descomptat, al benestar de la seva parella sexual. Carles Aguilar parla amb el Dr. Óscar Gorría, Uròleg de la Unitat de la Unitat d'Urologia Reconstructiva i Andrologia del Complex Hospitalari de Navarra.