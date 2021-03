EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 28/03/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". La gastritis és un terme general per a un grup de malalties amb un punt en comú: la inflamació del revestiment de l'estómac. La inflamació de la gastritis generalment es produeix per la mateixa infecció bacteriana que provoca la majoria de les úlceres estomacals. El Dr. Josep Just, digestòleg ens explica els símptomes, tractament i prevenció. La llarga durada de la pandèmia de COVID-19 i les restriccions associades per a combatre-la han ocasionat l'anomenada fatiga pandèmica, associada al seu torn amb símptomes i malalties com els trastorns de la son. En concret, la fatiga pandèmica ha produït mala higiene en el son en moltes persones i diferents tipus d'insomni, com són l'insomni de conciliació, insomni de manteniment i insomni de despertar precoç. Ens ho explica la Dra. Olga Mediano, Coordinadora de Son i Ventilació de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, SEPAR. Els pacients amb hiperpotassèmia o hiperkalemia reben el diagnòstic de la malaltia en moltes ocasions anys després d'aparèixer problemes renals o cardíacs. Això converteix aquest trastorn electrolític en una patologia infradiagnosticada i infratractada. Davant d'aquest desconeixement de la patologia, s'ha posat en marxa la campanya 'La vida amb K' per ajudar a millorar la qualitat de vida dels pacients, que pateixen en el seu dia a dia símptomes com sensació de cansament o debilitat, malestar estomacal, nàusees, dolors o rampes musculars i problemes respiratoris. Carles Aguilar parla amb Juan Carlos Julian, Director General de la Federació Nacional d'Associacions per a la Lluita contra les Malalties del Ronyó, ALCER. Fins a un 30% de les persones que pateixen un episodi de vertigen tenen seqüeles persistents que limiten la seva qualitat de vida, de manera que necessiten rehabilitació per recuperar-se. Es tracta de situacions que poden arribar a ser molt incapacitants ja que limiten molt la mobilitat de les persones, tenen por de caure i eviten sortir al carrer, de manera que acaben quedant-se a casa i sense moure’s, cosa que els pot perjudicar més encara en la seva recuperació. Parlem amb el Dr. Jonathan Esteban, Otorinolaringòleg i Especialista de la Unitat d'Otoneurologia del Hospital Universitari de Getafe (Madrid) Per cloure el programa, en els minuts que dediquem a la divulgació medicosanitària, gràcies a Angelini Pharma Espanya, avui parlem de com la pandèmia i els seus confinaments han afectat a la nostra salut física: moltes hores de teletreball, exercici a casa no sempre ben plantejat. Carles Aguilar entrevista a Pablo de la Serna, Fisioterapeuta i Professor de la Universitat Francisco de Vitoria (Madrid). L'entrevista es desenvolupa al voltant de la teràpia de calor i com s'utilitza. Les diferències entre la teràpia de calor i la teràpia de fred. El paper del professional en el seguiment i el tractament d'aquests casos. Alguns dels efectes de la teràpia de calor son l’augment del flux de sang a la zona (hiperèmia). La hiperèmia té efecte analgèsic (redueix el dolor), afavoreix la nutrició dels teixits i l'eliminació de productes de rebuig. La disminució de la pressió arterial ja que el calor afecta el cor i redueix la pressió sanguínia i l’efecte sedant donat que l'estímul de calor de llarga durada té efecte sedant, al afavorir la relaxació muscular, evita l'espasme muscular, alleuja la fatiga i alenteix la conducció nerviosa d'estímuls dolorosos, entre d'altres.