EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 24/12/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Metges internistes demanen adaptar la Sanitat per atendre millor el pacient crònic pluripatològic amb un abordatge multidisciplinari, coordinació assistencial i empoderant-lo. Metges internistes destaquen que el sistema sanitari haurà d'adaptar-se per analitzar tots els aspectes de la cronicitat i la multimorbilitat, que aniran a l'alça en els propers anys, i que necessitaran un abordatge i equips multidisciplinaris, garantint la coordinació i la continuïtat assistencial i empoderant els pacients. La detecció precoç de la descompensació del pacient crònic pluripatològic ha de ser un objectiu per evitar-ne l'ingrés a urgències o la seva hospitalització. Entrevista a la Dra. Pilar Cubo, Coordinadora del Grup de Treball de Cronicitat i Pluripatologia de la SEMI. En relació a la hipertensió arterial hi ha diversos factors de risc modificables figuren les dietes malsanes (consum excessiu de sal, dietes riques en greixos saturats i greixos trans i ingesta insuficient de fruites i hortalisses), la inactivitat física, el consum de tabac i alcohol i el sobrepès o l'obesitat. Quins factors són els més prevalents? Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. Intel·ligència humana per a la intel·ligència artificial. Recuperem els temes de consum i en aquesta ocasió Carles Aguilar entrevista Fernando Móner, President d'AVACU, membre de la Junta Directiva de CECU i Conseller del Consell Econòmic i Social d'Espanya. La preocupació que generen les noves tecnologies, que han vingut per quedar-se i avançar socialment, s'ha incrementat amb l'aparició de la Intel·ligència Artificial. La intel·ligència artificial (IA) té i tindrà encara més en el futur un impacte significatiu a la vida dels consumidors en diversos aspectes. Expliquem quins avantatges ens pot aportar, així com també els inconvenients vist des de la perspectiva dels consumidors. La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l'autocuració, és a dir, en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l'artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ha anunciat l´inici del projecte CASSANDRA en el marc del Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó. El projecte CASSANDRA (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment) està actiu a 12 hospitals, als quals se sumaran 40 centres espanyols els propers mesos. Aquest projecte pilot té com a objectiu demostrar la viabilitat, factibilitat i cost-efectivitat dels programes de cribratge en càncer de pulmó al nostre país. El càncer de pulmó és responsable del 20% de totes les morts per càncer a Espanya, amb quasi 23.000 decessos anuals. Cada any es diagnostiquen 29.000 casos d'aquesta malaltia al nostre país, una xifra que continuarà creixent els propers anys. De tots ells, el 70% d'aquests es detecta en estadis avançats, i és impossible una resecció curativa a la majoria. Aquest fet suposa que la supervivència mitjana als 5 anys del diagnòstic no superi el 15%. Tot i això, la supervivència ascendeix al 80% en aquells pacients en què el càncer es diagnostica precoçment. Per això la necessitat d'implementar iniciatives de detecció precoç com el projecte CASSANDRA. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan Carlos Trujillo, Cap de Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) i Codirector del Projecte Cassandra.