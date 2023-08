EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 20/8/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. A l'informe realitzat per Cardioalianza 'Les malalties cardiovasculars a Catalunya: pla de prioritats per a la millora de la prevenció i l'atenció sanitària', pacients, professionals sanitaris i polítics advoquen per prioritzar la universalització de la rehabilitació cardíaca a Catalunya. L'informe analitza les necessitats no cobertes de la salut cardiovascular al sistema sanitari, centrant-se en la necessitat d'avançar en la promoció i el diagnòstic de les malalties cardiovasculars, en la millora de la continuïtat assistencial, la universalització de la rehabilitació cardíaca i proporcionant més informació i formació al pacient. Les malalties cardiovasculars són responsables del 32% de les morts a tot el món, cosa que equival a aproximadament 17,9 milions de morts a l'any. A Catalunya el 2020 van ser la primera causa de mort entre les dones i la segona entre els homes. Carles Aguilar entrevista Tomàs Fajardo, President de CardioAlianza. Un estudi sobre l’ús dels telèfons mòbils mostra que la nostra suposada dependència d’aquests aparells és una conseqüència de la nostra necessitat de socialitzar. Veiem cada dia persones que es passen hores i hores sense apartar la vista del mòbil, enviant missatges constantment i comprovant cada pocs minuts el que els seus coneguts comparteixen a les xarxes socials. Habitualment, aquesta actitud s'ha considerat una mostra de conducta antisocial, i nombrosos assajos han explorat els problemes psicològics que podria comportar aquesta suposada addicció al mòbil. Això que l'addicció al mòbil fa als joves No obstant, un estudi recent planteja la possibilitat que hàgim enfocat malament aquesta qüestió. I assenyala que, de fet, podria ser un exemple de conducta hipersocial. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. L´estimulació cerebral profunda demostra beneficis a llarg termini en pacients amb depressió resistent al tractament. Un grup d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau ha publicat a la revista The Journal of Clinical Psychiatry els resultats amb la sèrie de pacients més llarga d'Europa que demostren que aquesta tècnica de neuromodulació quirúrgica és eficaç i segura a llarg termini, beneficiant més de la meitat dels casos. Sant Pau ha estat pioner a Europa en fer aquesta tècnica, que actualment s'ofereix com a alternativa d'ús compassiu als pacients més greus que no han mostrat resposta a cap altre tractament. L'estimulació cerebral profunda va produir una millora significativa i duradora en la majoria dels pacients estudiats, cosa que reforça la possibilitat que aquesta tècnica pugui ser una alternativa per a aquells que pateixen depressió greu i resistent al tractament convencional. Carles Aguilar parla amb el r. Javier de Diego, Psiquiatre de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i Investigador a l'Institut de Recerca de Sant Pau del CIBERSAM. Sant Pau inicia un Programa de Cirurgia Robòtica multidisciplinari que inclou cinc equips quirúrgics. L’Hospital de Sant Pau ha iniciat el seu Programa de Cirurgia Robòtica incorporant el model més avançat del robot quirúrgic Da Vinci del mercat (Da Vinci Xi IS4000). Són cinc els equips quirúrgics encarregats de desenvolupar el programa: Cirurgia Hepatobiliar i Pancreàtica (HBP), Bariàtrica i Esofagogàstrica, Còlon i Recte, Ginecologia i Cirurgia Toràcica (CTO). La cirurgia robòtica és el màxim exponent d'un desenvolupament tecnològic quirúrgic avançat i la seva incorporació suposarà millorar la qualitat assistencial als usuaris, optimitzant els resultats de les intervencions quirúrgiques fetes amb aquests equips, amb múltiples beneficis clínics per a pacients i per a cirurgians. La cirurgia robòtica combina els avantatges per al pacient, amb una cirurgia mínimament invasiva que molts cops suposa menys dolor postoperatori i una estada hospitalària més curta; i per al professional, ja que la capacitat de moviment dels braços robòtics del Da Vinci Xi comporta més facilitat per reproduir els moviments que es farien en cirurgia oberta, especialment en l’àmbit de les sutures, tot això combinant una millora ergonòmica i una visió molt superiors. Carles Aguilar entrevista a Montse Serra, Supervisora de Bloc Quirúrgic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.