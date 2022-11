EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 20/11/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. AEACaP insta el Ministeri de Sanitat i les CCAA a agilitzar la implantació integral del diagnòstic molecular del càncer de pulmó a tot Espanya. L'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó (AEACaP) fa un crida al Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes perquè el Pla 5-P de Medicina Personalitzada no s’endarrereixi. Actualment, el diagnòstic molecular que permet accedir a la medicina personalitzada no està inclòs a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS), ni hi ha un marc regulador per implementar i finançar les proves. La utilització del diagnòstic molecular és la porta d'accés a la medicina personalitzada, on s'ha avançat molt els darrers anys, especialment en l'àmbit del càncer de pulmó. Una innovació que no només té un benefici directe en la supervivència global del pacient, sinó també en la qualitat de vida. Carles Aguilar entrevista el Dr. Santiago Viteri, Oncòleg i Director mèdic d'UOMi Cancer Center a Barcelona. Sens dubte, quan arriba la tardor, els boletaires abunden arreu de Catalunya, i és que al nostre territori hi tenim ceps, rovellons, fredolics, camagrocs, rossinyols i moltes més varietats de bolets que fan de l'aventura de sortir-los a caçar sigui una de les activitats més populars per aquestes dates. Et connecta amb la natura, et fa mantenir els 5 sentits ben atents, t'obliga a moure't i el premi és excepcional: omplir la panxa! Què més es pot demanar? Tenim boscos frondosos i muntanyes ben a prop de les nostres cases, i des de principis d'octubre fins per Nadal, molts caçadors de bolets inexperts s'hi endinsen per primera vegada. Tot i això els bolets no estan exemptes de riscos i fins i tot alguns d’ells poden ser mortals. Perquè l'aventura de caçar bolets sigui agradable i puguem gaudir de la tardor al màxim el Dr. Rafel Guayta ens dona els consells necessaris. El 90% dels casos de diabetis a Espanya són de diabetis tipus 2. No obstant això, no hi ha una comunitat consolidada i sòlida de persones amb diabetis tipus 2 a les xarxes socials. Per canviar aquesta situació, s'ha llançat el programa “Connectant Tipus 2”, que busca crear una xarxa de suport per a les persones amb diabetis tipus 2 i fomentar la divulgació sobre aquesta condició, la visibilitat de la qual s'ha vist afectada per diferents prejudicis socials a causa de relació amb hàbits de vida poc saludables. Concretament, a través de la iniciativa “Connectant Tipus 2”, influencers amb diabetis tipus 1 contacten amb persones amb diabetis tipus 2 per tal d'animar-los a la publicació de continguts ia generar interaccions per construir comunitat. Alhora, els participants del projecte reben formació sobre xarxes socials i poden compartir el seu testimoniatge i la seva experiència amb altres persones amb diabetis. Parlem amb la Mercè Figueres, pacient i promotora del programa “Connectant Tipus2”. A Espanya es triga una mitjana de més de cinc anys a accedir a un tractament per a la migranya, i només el 14% dels pacients rep els fàrmacs més innovadors, principalment per traves administratives. Aquestes han estat algunes de les xifres de l'enquesta europea Access to Care presentades al Congrés dels Diputats. A la trobada hi ha participat l'Associació Espanyola de Migranya i Cefalea (AEMICE). S'ha lamentat que la migranya segueixi sent “la gran desconeguda”, i fins i tot “menyspreada” per part del sistema sanitari”, i s'ha recordat que un infradiagnòstic i un tractament inadequat poden provocar la cronificació del dolor, així com altres patologies secundàries a la migranya, com la depressió. En molts casos, els pacients han d'assumir fins al 36% del cost econòmic del tractament, segons l'enquesta. És tan difícil accedir a alguns tractaments, que algunes persones amb migranya opten per pagar el medicament de la butxaca. En aquest sentit, s'ha apuntat que tot i que el 41% dels pacients han declarat que els costos del tractament per a la migranya afecten la seva economia, només l'1% demana un canvi de fàrmacs. Han sorgit noves medicacions que són molt beneficioses per al pacient amb migranya, però és difícil tenir accés a aquests tractaments innovadors perquè no hi ha pressupost. Carles Aguilar ho comenta amb Isabel Colomina, presidenta de l'Associació Espanyola de Migranya i Cefalea. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.