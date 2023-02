EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 19/2/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Fundació Visible impulsa un estudi pioner a Espanya per avaluar la influència i l'efectivitat del suport psicològic en pacients amb COVID persistent. El projecte CIRCLE pretén analitzar els beneficis de la intervenció psicològica en malalties invisibilitzades i estigmatitzades i l'abordatge psicosocial a les patologies cròniques. Parlem amb Patricia Ripoll, Presidenta de la Fundació Visible. L'ictus o més comunament conegut com a infart cerebral o embòlia, és una malaltia cerebrovascular. Es produeix quan hi ha un trencament o obstrucció en un got sanguini reduint-se el flux de sang que arriba al cervell. Com que la sang no arriba al cervell en la quantitat necessària, les cèl·lules nervioses no reben oxigen i deixen de funcionar. En la majoria de casos, és una malaltia que es desenvolupa molt ràpid, causant una lesió cerebral en pocs minuts. Amb menys freqüència, els símptomes de la malaltia van incrementant amb el pas de les hores. Carles Aguilar parla mab el Dr. Josep Justa, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Aquests darrers dies la sanitat catalana ha estat sacsejada per les reivindicacions, principalment del metges del sistema públic de salut català, que demanaven entre altres coses, una reestructuració i reorganització del sistema de salut i millores econòmiques. A finals de gener els Sindicat de metges de Catalunya va organitzar una vaga que va durar dos dies i que va afectar a gran part dels centres sanitaris tant d’Assistència Primària, especialistes i centres hospitalaris. Aquesta situació ha fet que el sistema de salut que ja estava prou estressat encara ho estigui hores d’ara més, amb les repercussions que això representa pels usuaris i malalts que en moltes ocasions han vist endarrerides les seves visites, proves diagnòstiques i fins i tot intervencions quirúrgiques. Per tal de fer una mena d’anàlisi de tot el que ha passat, del perquè ha passat i quina podria ser la resposta per evitar que en un futur es repeteixi Carles Aguilar entrevista a Francesc José-María, advocat i expert en Dret Sanitari. Un òrgan diana és el nom pel qual es denomina qualsevol dels òrgans que formen el cos humà que poden reaccionar davant de qualsevol estímul ja sigui intern o extern. Qualsevol òrgan del cos humà pot ésser un òrgan diana. Alguns dels òrgans diana dins del risc cardiovascular són el sistema nerviós central (el cervell i la medul·la espinal), el cor, els pulmons, els ronyons i el fetge. Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.