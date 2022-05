EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 15/5/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Comencem el programa parlant de com afecta el sexe al cor en edats avançades en relació a un estudi de diverses universitats d'Estats Units en el qual van participar 2.204 persones d'entre 57 i 85 anys. Aquest estudi conclou que els homes de més edat tenen major risc de sofrir atacs cardíacs i altres problemes cardiovasculars mentre que les dones poden disminuir el risc d'hipertensió. Això contradiu les troballes que afirmen que el benefici del sexe en edats avançades en igual per a tots. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. La importància de l'accés a la tecnologia de les persones amb diabetis és un dels temes abordats a la Conferència sobre Tecnologies i Tractaments Avançats a Diabetis (ATTD), esdeveniment internacional sobre l'estudi i avenços en el control de la diabetis celebrat a Barcelona. En aquest esdeveniment es va posar sobre la taula com la irrupció del monitoratge continu de glucosa i, particularment, del monitoratge flaix, ha suposat un canvi en el maneig de la hiperglucèmia en les persones amb diabetis en tractament amb insulina. Aquestes noves tecnologies han demostrat brindar una autonomia més gran i afavorir el control de l'índex glucèmic després de moments d'impacte, com els menjars o la pràctica d'exercici, en pacients amb diabetis tipus 1 i tipus 2. Parlem amb el Dr. Roque Cardona Hernández, Endocrinòleg de l´Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La salmonel·losi –infecció per bacteris de salmonel·la– ha passat tristament al primer pla de l'actualitat. A principis del mes d'abril, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va ordenar retirar una sèrie de lots d'una coneguda marca de xocolates procedents de Bèlgica després de detectar un brot de toxiinfecció alimentària causada per 'S. Typhimurium monofàsica' o salmonel·losi a diversos països europeus. Actualment ja s'han identificat més de 180 casos a 11 països europeus, entre ells Espanya. Aquest tipus d'episodis es repeteixen amb certa freqüència i generen desconfiança dels consumidors a la indústria alimentària. Són molts els qui es pregunten com és possible que —malgrat els nombrosos controls legalment exigibles— segueixin produint-se casos com el que ara protagonitza titulars a mitja Europa. Carles Aguilar entrevista a Amèrica Quesada, Responsable de Sanitat Ambiental en Alimentació d'EZSA, empresa especialitzada en serveis de sanitat ambiental i control de plagues amb una dilatada experiència al sector alimentari. Una enquesta feta a més de 500 professionals de l’atenció primària sobre el dol perinatal, posa de manifest que la pèrdua gestacional és més habitual del que sembla. Una prova d’això es que fins a un 23% dels enquestats han patit una pèrdua gestacional, ja sigui com a gestants, parella o altres membres de la família. També a les consultes hi està més present del que pensem “el dol perinatal és un esdeveniment més freqüent del que creiem, i els professionals de l’atenció primària hi hauríen d’estar tant avesats a acompanyar-lo com quan el dol és per qualsevol altre pèrdua. Segur que entre moltes persones joves en tenim més que han perdut un fill durant la gestació, que un germà o la parella” Els metges i metgesses tenen clar que l’atenció primària és el nivell on cal atendre i donar resposta a aquest dol. Parlem amb l’Alba Martínez Satorres, Metgessa de Família i membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. A Espanya, cada mes, al voltant de 300 pacients són diagnosticats de melanoma cutani. La taxa d'incidència del càncer de pell s'ha duplicat al nostre país les darreres dècades. Després de dos anys de pandèmia, la Fundació Pell Sana de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) reprèn de forma presencial la seva campanya anual Euromelanoma, que aquest any ha estat presentada sota el lema “Escaneja la teva pell”. La iniciativa pretén conscienciar sobre la importància de les cures i la vigilància de la pell per prevenir l'aparició del càncer de pell. Tal com recull AEDV, la Campanya Euromelanoma és un projecte que va sorgir a Bèlgica el 1999 i al qual s'han anat sumant 50 països després de l'acord amb la Coalició Global per a la Defensa del Pacient amb Melanoma fa quatre anys. Espanya participa en aquesta campanya des de l'any 2000 a través de la Fundació Pell Sana de l'AEDV. Carles Aguilar parla amb la Dra. Rosa María Martí, Co-Coordinadora de la Campanya Euromelanoma a Catalunya i Membre de l'AEDV.