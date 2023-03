EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 12/3/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. L'epilèpsia és un trastorn derivat del funcionament anormal d'un grup de neurones (cèl·lules nervioses) que es produeix de manera esporàdica a una zona concreta del cervell. Es tracta d'una malaltia crònica que es pot controlar en un alt percentatge de casos, sempre que estigui ben diagnosticada i rebi el tractament adequat. Segons dades de la Federació Espanyola d'Epilèpsia (FEDE), es calcula que al nostre país hi ha al voltant de 350.000 persones epilèptiques, 29.000 menors de 15 anys, és a dir, l'índex de prevalença se situa en gairebé el 0,8% del total de la població (8 casos per cada 1.000 habitants). Aquestes dades són aproximades, ja que no hi ha un registre oficial de pacients. Cada cop més experts demanen un enfocament genètic d'aquesta malaltia. Carles Aguilar entrevista el Dr. Ángel Aledo, Neuròleg i Assessor Científic a Health in Code. Entrar a l'hospital per un motiu i acabar ingressat per un altre. El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) estima que cada any es produeixen 2.609.911 casos nous d'infeccions associades a l'assistència sanitària a la Unió Europea ia l'Àrea Econòmica Europea. Bugwatcher és una solució innovadora capaç de detectar els principals bacteris en pacients, superfícies i a l'aire. Aquesta tecnologia està dissenyada per prevenir i controlar les principals infeccions intrahospitalàries. Parlem amb Joan Escudero, Director de Digital Health d'Evidenze i Laura Buguñá, Coordinadora d'Innovació de la Fundació MutuaTerrassa Vivint en una era on Internet és la principal font d'informació per a molts consumidors a nivell mundial, sobretot entre les generacions més joves, la població s'exposa més que mai a la difusió de notícies amb continguts falsos. Aquest fet, ha comptat amb un important auge en els darrers anys i ve reafirmat per l'aparició de les figures del “periodista ciutadà”, als mitjans de comunicació, i de l'influencer, a les xarxes socials, i també, per la necessitat cada més gran d'aconseguir l'exclusiva i la creació d'influència en els interessos comercials i ideològics de la societat. Carles Aguilar entrevista a Mar Santamaria, Responsable d'Atenció Farmacèutica de PromoFarma. Per què el tabac és un factor de risc cardiovascular? Segons el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT), el tabac provoca prop de 50.000 morts anuals a Espanya per malalties com la MPOC, l'emfisema pulmonar, el càncer de pulmó i de faringe. Per si no n'hi hagués prou, també és el factor de risc cardiovascular més important, ja que la incidència de la patologia coronària en els fumadors és tres vegades més gran que a la resta de la població. Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. Amb l'objectiu de combatre la desinformació existent, s’ha impulsat “En 30 preguntes. Guia Interactiva sobre la Depressió”, la primera publicació interactiva col·laborativa sobre aquesta malaltia. Per què tinc depressió? ¿Tenir depressió pot ser la meva responsabilitat o de la meva família? És normal que tingui manca de concentració, memòria i/o energia? Aquestes són algunes de les preguntes més comunes que es fa una persona que acaba de rebre un diagnòstic de depressió, i que respon la guia mitjançant les respostes d'especialistes en salut mental. Carles Aguilar parla amb el Dr. Guillermo Lahera, Cap de Psiquiatria a l’Hospital Universitari Príncep d’Astúries i Professor Titular de Psiquiatria de la Universitat d’Alcalá.