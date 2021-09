EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 12/09/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Parlem de la volta a a l'escola segura per a nens amb al·lèrgia, asma i immunodeficiències primàries. Els pediatres al·lergòlegs reclamen un protocol comú en al·lèrgies en els centres escolars que han de garantir la seguretat i protecció dels infants amb al·lèrgia i asma, sobretot per als casos més severs. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan Carlos Juliá, Pediatre Al·lergòleg i Coordinador del Grup de Treball d'Educació Sanitària de la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP). Un cop passat el període vacacional, tots tornem a la normalitat i a les nostres activitats quotidianes. Els petits de la casa i el joves inicien un nou curs escolar i els adults hem de fer front a les despeses que comporta aquest fet. Però moltes persones també decideixen començar alguna activitat: apuntar-se a una acadèmia d’idiomes o matricular-se en un gimnàs, per exemple. Avui demanem consell a la subdirectora de l’Agència Catalana del Consum, la Sra. Marta Rovira, perquè ens orienti sobre com fer aquestes compres i contractacions de manera que no tinguem sorpreses desagradables. Desprès Carles Aguilar parla amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre, sobre les diferents eines que utilitza la medicina regenerativa. Es tracta d'emprar els propis mecanismes que utilitzen les cèl·lules del nostre cos en aquelles zones que puguin estar més danyades, reparant o regenerant aquests teixits per recuperar la seva funcionalitat, especialment en el processos artròsics degeneratius. El següent tema és l'esquizofrènia i les seves necessitats no cobertes. Les persones amb malaltia mental necessiten un tractament integral que atengui les seves necessitats sanitàries, familiars, culturals, els doni suport social que els permeti la seva integració sociolaboral i eviti, sempre que sigui possible, la segregació del malalt, mantenint-lo en el seu entorn. Què ens queda per fer en esquizofrènia ?, Quines són les principals necessitats no cobertes ?, Quines són algunes falses creences habituals sobre l'esquizofrènia ?, el tractament de l'esquizofrènia més enllà dels símptomes, què és important considerar ?, efectes metabòlics (augment de pes, diabetis, etc ...). En el temps de Angelini Pharma Espanya, Carles Aguilar parla amb el Dr. Fermín Mayoral, Cap de Secció de Psiquiatria de l'Hospital Regional Universitari de Màlaga.