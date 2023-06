EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 11/6/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. L’Hospital de Bellvitge transforma l’UCI amb tecnologia multisensorial per millorar el benestar físic i emocional del pacient crític. El projecte permet iniciar de forma precoç el tractament de rehabilitació dirigit a recuperar l’estat del pacient abans de l’ingrés, així com l’estrès posttraumàtic, el delírium i el dolor tant en pacient sedat com despert. Els 64 boxs de l’UCI ofereixen experiències immersives multisensorials, que obren grans possibilitats per ser utilitzades com a teràpia pels professionals. La iniciativa, finançada amb fons europeus, és única al món i s’avaluarà l’impacte del canvi de paradigma d’una UCI tancada a una UCI oberta on a més de les funcions vitals, es cuida la part emocional i social del pacient. Carles Aguilar parla amb el Dr. Francesc Esteve, Cap de secció del Servei de Medicina Intensiva i Rafael Justel, Adjunt a Direcció d'Infemeria de Malalt Crític de l’Hospital de Bellvitge. La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i la companyia biofarmacèutica MSD han reunit a Barcelona diferents experts en Oncologia, així com representants de l'administració pública per abordar i desenvolupar diferents aspectes quant a entendre el càncer al seu estadi precoç. Al seminari s'han abordat qüestions com els reptes futurs del cribratge del càncer, càncer en estadi localitzat: implicacions en diagnòstic i abordatge multidisciplinari, experiència en el maneig del pacient amb melanoma en estadis de càncer localitzat, neoadjuvància i adjuvància, etc. Carles Aguilar entrevista a la Dra. Enriqueta Felip, Presidenta de la Societat Espanyola d’Oncología Mèdica (SEOM). La marihuana pot fer que el cor bategui més ràpid i que augmenti la pressió arterial d'una persona immediatament després del consum. També pot augmentar el risc d’accident cerebrovascular, malaltia cardíaca i altres malalties vasculars. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. El consum d’alcohol entre adolescents i joves no disminueix. La dada que aportem a partir de les enquestes i estudis de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, és preocupant: més de la meitat dels joves de 17 anys (exactament el 51%) reconeixen que s’han emborratxat com a mínim un cop durant l’últim mes. En el cas dels de 16 anys, són un 43% els que donen una resposta afirmativa; i en els de 15 anys, el 30%. Per tant, l’hàbit de beure comença molt d’hora, va lligat al tòpic que ajuda a trobar parella i a resistir millor la nit, i sovint acaba amb l’anomenat binge drinking de cap de setmana o consum compulsiu. Mentre disminueix gradualment el consum de tabac i de drogues més dures, l’alcohol -legal i de molt fàcil accés- continua sent socialment tolerat. Les dades de consum juvenil no s’han modificat en els últims quinze anys. No existeix una consciència real del problema de salut que comporta. Ho comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i salut Pública. El Col·legi d’Infermeres de Barcelona demana posar en valor el paper de les infermeres per garantir la salut de les persones. La campanya de la corporació per al Dia Internacional de les Infermeres. Infermeres? Infermeres! reivindica una professió essencial a la societat. Els països amb més infermeres i on poden exercir amb millors condicions laborals gaudeixen de més salut. Entre els motius d’abandonament de la professió hi ha la precarietat laboral, la falta de reconeixement i de promoció professional. No només és necessari augmentar el nombre d’infermeres, sinó que puguin desenvolupar l’exercici de la seva professió plenament i fer-ho amb les millors condicions professionals i laborals possibles. Parlem amb la Paqui Pavón, Infermera, Especialista en Familiar i Comunitaria i Secretària de la Junta de Govern del COIB.