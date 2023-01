EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 1/1/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha aprovat el finançament al Sistema Nacional de Salut de la primera teràpia dirigida per a la prevenció de les crisis vasooclusives (CVO) recurrents en la Malaltia de Cèl·lules Falciformes (ECF) en pacients de 16 anys o grans. L'ECF, també coneguda com a anèmia falciforme o drepanocitosi, és una malaltia genètica autosòmica recessiva. Està causada per una alteració genètica en un dels gens necessaris per produir l'hemoglobina, proteïna responsable de transportar l'oxigen a tot l'organisme. Això fa que els glòbuls vermells es deformin fins a adquirir aparença de falç, la qual cosa entorpeix la circulació sanguínia i causa en el pacient obstruccions vasculars, podent generar esdeveniments intensos i impredictibles, anomenats crisis vasooclusives o de dolor. Parlem amb el Dr. David Beneitez, Responsable de la Unitat d´Eritropatologia del Servei d´Hematologia i Hemoteràpia de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron de Barcelona i membre del Grup Espanyol d´Eritropatologia de la SEHH. Les malalties de transmissió alimentària abasten un ampli espectre de malalties i constitueixen un problema de salut pública creixent a tot el món. Es deuen a la ingestió d'aliments contaminats per microorganismes o substàncies químiques. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic de "En Bones Mans" El desenvolupament de nous i diferents sistemes de guiatge en les tècniques de termoablació permeten el tractament radiològic de tumors amb resultats similars a la resecció quirúrgica, especialment en lesions amb mides per sota de 3 cm. L'ús de tècniques de termoablació suposa menor morbimortalitat per al pacient, encara que els resultats depenen del tipus de tumor, la localització i la tècnica utilitzada. La termoablació és un grup de tècniques que destrueixen lesions tumorals mitjançant calor (radiofreqüència, microones i làser) o fred (crioablació) guiades per tècniques d'imatge com l'ecografia i la tomografia computaritzada (TC) de manera més freqüent. Els nous sistemes de guiatge localitzen la lesió amb exactitud, cosa que permet més precisió en la punció d'aquesta i una major reproductibilitat de la tècnica amb més seguretat del tractament en relació amb complicacions i èxit de resultats. Carles Aguilar entrevista al Dr. Juan José Espejo, Especialista de la Secció de Radiologia Vascular i Intervencionista (SERVEI) de la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica (SERAM). Parlem del concepte de salut digestiva. Es tracta del benestar que comprèn tot el sistema digestiu. Quan tenim bona digestió dels aliments i el trànsit intestinal és òptim, hi ha una microbiota equilibrada i les defenses són adequades, podem dir que gaudim d'una bona salut de l'aparell digestiu. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Digestòleg i Assessor Mèdic d'En Bones Mans S'estima que al voltant del 8% de la població espanyola té dolor neuropàtic, un trastorn neurològic en què les persones experimenten un dolor crònic intens a causa d'una lesió a les vies de transmissió del dolor del sistema nociceptiu. Tot i això, malgrat el seu caràcter incapacitant, es tracta d'una patologia que està molt infradiagnosticada. L’origen d’aquest dolor neuropàtic pot ser divers, segons els experts. Els processos més prevalents de dolor neuropàtic “pur” són les neuropaties diabètiques, les post herpètiques i les post quirúrgiques”. Una altra de les patologies en ascens és la neuropatia post quimioteràpia, que es pot arribar a produir fins al 60% d'alguns tractaments quimioteràpics. A més, entre les causes de dolor mixt, que cursen amb dolor nociceptiu i neuropàtic, el més prevalent és la radiculopatia. Carles Aguilar parla amb la Dra. Concha Pérez, cap de la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari de la Princesa (Madrid).