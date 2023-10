En Bones Mans 1/10/2023

L’equilibri de la microbiota intestinal pot estar subjecte a molts factors. L'alimentació és el factor principal que tenim al nostre abast per equilibrar l'estat de la microbiota intestinal. Ara, una nova revisió, liderada per SEMiPyP, en col·laboració amb Activia, conclou que els probiòtics són un dels pilars clau per contribuir a modular la microbiota intestinal i prevenir les complicacions que apareixen quan la microbiota no està en equilibri. Carles Aguilar entrevista el Dr. Francisco Guarner, Consultor de Gastroenterologia del Centre Mèdic Teknon de Barcelona i Membre del Comitè de Guies Clíniques de l'Organització Mundial de Gastroenterologia.

Amb l'arribada de la tardor, una gran part de la població surt a collir bolets als boscos. Els bolets són ingredients imprescindibles en la preparació de molts plats de la gastronomia catalana, però la flora micològica de Catalunya inclou també espècies tòxiques, algunes de molt perilloses. Els nous coneixements científics han evidenciat que alguns bolets que s'havien considerat tradicionalment com a comestibles, han passat a ser considerats com a tòxics, com és el cas del verderol, groguet o pixaconill, segons la contrada (en castellà, seta de los caballeros). El desconeixement i la confusió amb espècies comestibles d'aspecte semblant fan que cada any, en arribar la temporada de bolets, es produeixin intoxicacions, algunes, fins i tot, mortals. El criteri bàsic per evitar una intoxicació per la ingestió de bolets tòxics és consumir únicament aquells que se sap amb tota certesa de quina espècie són. Si es té algun dubte a l'hora d'identificar-los, cal rebutjar-los. Parlem amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.

La micròtia és una malformació congènita a l'orella que apareix durant el primer trimestre d'embaràs i les seves afectacions a l'audició del nen poden ser diverses. En aquests casos, l'orella queda físicament petita o, fins i tot, en alguns casos físicament és inexistent. Pot afectar un únic costat, micròtia unilateral, o als dos costats, micròtia bilateral. L'enginyeria de teixits és una alternativa prometedora per a un possible tractament de la micròtia que eliminaria la necessitat d'extreure 3-4 costelles del pacient. Es desconeix, però, el potencial que tenen els condròcits aïllats de cartílag humà de pacient amb micròtia a l'hora de regenerar matriu cartilaginosa viable i implantable. Carles Aguilar entrevista la Dra. Mercè Balcells, investigadora de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (USA) i Professora Titular de l'Institut Químic de Sarrià (Barcelona).

A partir d'ara, la Llei de Serveis Digitals (DSA, per les sigles en anglès) comença a ser obligatòria per a les grans plataformes designades per la Comissió Europea l'abril passat. La Federació de Consumidors i Usuaris CECU considera la llei un pas molt important en la protecció de les persones consumidores, tot i que defensa que continua sent insuficient per fer front a vigilància comercial i l'ús indegut de les dades personals. Les grans plataformes i motors de cerca que tenen més de 45 milions d'usuaris actius mensuals a la UE), com Google, Facebook, Twitter o TikTok (aquesta última va anunciar a principi de mes canvis per complir la DSA, així també ho han fet des de Twitter i Meta) estan subjectes a les noves obligacions de la DSA i hauran de complir amb una sèrie de requisits, com ara: Prendre mesures ràpides contra el contingut il·legal, com el discurs d'odi o els productes il·legals. Carles Aguilar parla amb Anabel Arias, experta en drets digitals de CECU.

El bròquil ajuda a prevenir accidents cardiovasculars gràcies al fet que conté àcid fòlic, zinc, ferro, calci, vitamina k i el sulforafà, que protegeix les artèries dels bloquejos que poden causar atacs cardíacs. La ciència cada dia dóna més raons per incloure el bròquil dins la dieta diària. Tot rau en els beneficis que aporta en la prevenció de malalties dels vasos sanguinis, cosa que redueix la possibilitat de patir infarts, malalties cardiovasculars i ictus. El consum diari de 45 grams de bròquil pot aportar un gran valor a la cura de la salut de la família. Es tracta de motivar les persones a incloure aquestes verdures, que solen ser les poc consumides en comparació d'altres, malgrat els grans beneficis que aporten a la salut. Ens ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

El 15 de setembre passat es va celebrar el Dia Mundial del Limfoma, amb l'objectiu de promoure els diagnòstics primerencs i la investigació. Amb aquest dia es pretén conscienciar la població general respecte al greu impacte que tenen els diversos tipus de limfoma sobre la vida dels pacients, així com també promoure pràctiques que facilitin el diagnòstic primerenc i oportú d'aquesta malaltia. A més, es busca despertar l'interès de diverses autoritats sanitàries públiques i privades respecte a la necessitat de donar suport a la investigació científica del tema i implementar polítiques públiques destinades a brindar atenció integral dels pacients i les seves famílies. Un limfoma és un tipus de càncer de la sang que es desenvolupa en el sistema limfàtic i afecta fonamentalment els limfòcits, que són un tipus de glòbul blanc. Els limfomes es classifiquen en 2 grans tipus: Limfoma de Hodgkin i Limfoma No Hodgkinià, de manera que l'Organització Mundial de la Salut agrupa entre els limfomes diverses malalties com la leucèmia, el mieloma multiple, l'HIV/SIDA, i les malalties immuno- proliferatives. La Dra. Anna Sureda, Cap de Servei d'Hematologia Clínica de l'Institut Català d'Oncologia, ICO, de l'Hospitalet (Barcelona) parla amb Carles Aguilar.