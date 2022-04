EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 10/4/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. A Espanya, prop de dos milions i mig de persones viuen amb asma. Afecta el 5% de la població adulta i el 10% de la població infantil i provoca almenys 250.000 morts a l'any al món. Aproximadament, el 4% de la població asmàtica adulta viu amb asma greu no controlada. Aquest percentatge, que afecta en primer lloc el pacient, suposa un elevat impacte social, sanitari i assistencial. Parlem amb el Dr. Jesús Sanz, Director Gerent de les Clíniques Universitàries de la Universitat d'Europa i Vicepresident de la Fundació de la Societat Espanyola de Directius de Salut Parlem del curs 'Intervenció d'Infermeria al pacient amb osteoporosi i fractures osteoporòtiques', organitzat per Canal Editorial amb la col·laboració Grünenthal. Aquesta formació s'ha dissenyat sobre la base d'anys d'experiència de la infermeria en el tractament de pacients amb osteoporosi, està dirigit a professionals d'aquest àmbit, abordant aspectes teòrics de la malaltia i situacions de la pràctica clínica. Carles Aguilar parla amb Nieves Martínez, Infermera del Servei de Reumatologia de l'Hospital General Universitari d'Elda (Alacant) La colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn són les principals manifestacions de la Malaltia Inflamatòria Intestinal, ambdues patologies cròniques que afecten l'intestí i comparteixen símptomes. Per al seu maneig clínic resulta essencial el diagnòstic precoç, ja que accelera la presa de decisions per part dels professionals sanitaris i evita la progressió de la malaltia. Ens ho explica el Dr. Manuel Barreiro, Especialista de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Servei d'Aparell Digestiu del Complex Hospìtalari Universitari de Santiago de Compostela. Hi ha dades significatives que mostren que un colesterol elevat augmenta el risc d'atacs cardíacs, incloent-hi dades d'estudis observacionals a gran escala en un milió de persones i estudis genètics en 250.000 persones. Reduir el colesterol amb mesures dietètiques i altres hàbits de vida saludables, a més de tractament farmacològic en les persones que els necessitin, redueix el risc cardiovascular. Tot i l'evidència de l'associació de nivells elevats de colesterol amb el risc de presentar una malaltia cardiovascular, encara hi ha mites sobre el paper del colesterol en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular. Analitzem aquests mites amb el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans Experts reclamen que la digitalització centri els seus esforços en els pacients amb dolor crònic al Fòrum sobre l'Impacte Social del Dolor (Societal Impact of Pain - SIP) a Espanya, on s'ha debatut sobre els reptes a què s'enfronten les persones que pateixen dolor crònic. Aquests experts celebren el desenvolupament i la implementació de la telemedicina, però adverteixen de la necessitat d'una adequada adaptació i regulació. La digitalització facilita la comunicació medicopacient i permet una millora de la integració assistencial entre els diferents estaments de l'SNS. També abordem altres qüestions com el dolor crònic com a primera causa d'absentisme laboral i discapacitat a la UE, el dolor associat al procés oncològic i la necessitat de treballar conjuntament per promoure polítiques que reflecteixin la connexió entre el dolor i l'ocupació. Carles Aguilar parla amb la Dra. María Luz Padilla, Anestesiòloga de la Unitat del Dolor del Complex Hospitalari Universitari de Cartagena (Murcia)