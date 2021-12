EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 05/12/2021

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. El grup de recerca endocrina de l'Hospital Germans Trias, juntament amb la spin-off de la Universitat Rovira i Virgili, U2Smart, ha creat un programari anomenat Acroface que permet detectar canvis facials precoços en aquests pacients i avançar en anys el diagnòstic de la malaltia. L'acromegàlia és una malaltia que afecta unes 50 persones per milió d'habitants. Està causada per un excés de secreció d'hormona de creixement, produïda en més del 99% dels casos per un tumor generalment benigne de la hipòfisi. Un dels principals problemes d'aquesta malaltia és que es diagnostica amb uns deu anys de retard, generalment com a conseqüència de canvis facials molt cridaners i altres canvis esquelètics com el creixement de les mans i dels peus. A més d'aquestes deformacions facials i esquelètiques, que acaben per ser molt manifestes, l'excés de l'hormona de creixement produeix alteracions severes a altres parts del cos: augment de la mida del cor que pot condicionar insuficiència cardíaca, tendència a la diabetis, apnea del son i un increment de desenvolupament de diversos tumors, especialment, de càncer de còlon. Ens ho explica el Dr. Manel Puig, Director Clínic d'Endocrinologia de l´Hospital Germans Trias i Professor d´Endocrinologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb la pandèmia, sembla que les famoses visites comercials a domicili s'han reduït considerablement, però en alguns casos, aquesta activitat potser s'ha desplaçat al canal telefònic. Qui més qui menys, segur que ha rebut en algun moment trucades amb finalitats comercials o alguna visita en el seu domicili. Per tant, avui volem saber quines precaucions hem de prendre en cada cas per tal d’evitar ensurts, així que, en parlem amb la Sra. Marta Rovira, què és subdirectora d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens parla de diversos aspectes relacionats amb la nostra salut i qualitat de vida. Un estudi determina que cada augment de 10 minuts d'activitat física per setmana redueix el risc de glaucoma un 25%. Els remeis per al refredat són gairebé tan comuns com el refredat comú, però són eficaços? Res no pot curar un refredat. Però alguns remeis poden ajudar a alleujar els seus símptomes i evitar que ens sentim tan malament. Presentem alguns remeis per tractar el refredat comú i recomanacions a seguir. Segur que en més d'una ocasió hem sentit com és de bo prendre fruita per a la nostra salut, especialment si és fresca, però potser no coneixem tots els beneficis que ens pot aportar el seu consum diari. Hi ha molta varietat de fruita que podem trobar gairebé durant tot l'any, i per això volem que es coneguin els seus beneficis per a la nostra salut. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Reprenem una vegada més el tema de la salut relacionada amb el COVID-19, però en aquesta ocasió ho farem des de la perspectiva i repercussió en què la pandèmia ha afectat els professionals sanitaris, en aquesta ocasió i en concret als metges. Des de l'Organització Mèdica Col·legial han viscut molt intensament els problemes que els metges han patit durant la pandèmia i com s'han vist obligats per ètica professional a treballar en unes circumstàncies extremes en què també es va veure compromesa la seva pròpia salut. Per aquest motiu l'OMC va decidir crear un programa específic per potenciar l'autocura mèdica facilitant eines per poder afrontar aquesta crisi sanitària i, en aquest context, l'OMC destaca la necessitat d'oferir-los formació en habilitats emocionals que ajudin a gestionar millor sentiments intrínsecs a la professió mèdica, com la incertesa, l'estrès o la por, factors involucrats i directament relacionats amb l'aparició del burn-out en aquest col·lectiu. Carles Aguilar parla amb el Dr. Javier García Campayo, Professor de Psiquiatria de la Universitat de Zaragoza.