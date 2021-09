En Bones Mans 05/09/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Els dermatòlegs demanen extremar la prevenció i realitzar una auto exploració de la pell. El confinament i el canvi d’hàbits provocats per la pandèmia han reduït notablement els diagnòstics de càncer de pell, la detecció precoç dels quals és fonamental per a un millor pronòstic. La Dra. Dolores Sánchez-Aguilar, dermatòloga, ens recomana extremar les precaucions, especialment a l’estiu, y realitzar auto exploracions regulars per detectar qualsevol canvi a la nostra pell.

Un major consum d'aliments rics en fibra redueix el risc de mortalitat desprès de superar un infart de miocardi, segons revela un estudi que s'ha publicat a British Medical Journal. Així, i segons els resultats d'aquest treball, les persones que després de patir un esdeveniment d'aquest tipus ingerien més quantitat de fibra -entre 27 i 36 grams diaris- van tenir un 25% menys de possibilitats de morir per qualsevol causa en aquest període de temps

L'Institut de Biomecànica (IBV) està treballant en un nou "GPS a les emocions dels productes", una tecnologia d'ús en línia, automàtica i senzilla que pugui guiar qualsevol companyia en el procés de disseny i desenvolupament dels seus productes i serveis avaluant on miren, què senten i què expressen lliurement els consumidors, davant de nous desenvolupaments i conceptes. Les empreses busquen enamorar als seus clients per establir una relació duradora i per a això, la primera impressió és fonamental, d'aquí que sigui important buscar l'efecte WOW i saber quan, com i per què es produeix aquesta reacció en els clients.

Un equip de cardiòlegs espanyols del Servicio de Cardiología Clínica del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC acaba de presentar un estudi que recull els resultats de la Consulta de Cardioprevención del centre, en la que es fa servir de manera pionera al continent des de 2017 la tècnica d’Ecografia Vascular en tres dimensions l’ECO

3D. Aquest estudi posa de manifest que el 80% dels pacients que se sotmeten a aquesta prova diagnòstica milloren la seva estratègia de prevenció cardiovascular.

L’endoscòpia digestiva, coneguda també com gastroscòpia, és una prova que s'utilitza per diagnosticar i iniciar el tractament de malalties de l'aparell digestiu superior: esòfag, estómac i el duodè. L'endoscòpia es porta a terme a través d'un endoscopi que s'introdueix per la boca fins que arriba a l'intestí i permet als especialistes observar per la càmera que es troba en el seu extrem. Al seu torn, el mateix endoscopi compta amb diversos canals en el seu interior pel qual es poden introduir instruments que donen la possibilitat de realitzar alhora altres proves, com ara una biòpsia o arribar a fer tractaments, com serien l'extirpació de pòlips o nòduls i la cauterització de vasos sanguinis sagnants.