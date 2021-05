EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 02/05/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Parlem d'una sèrie de recomanacions recollides en una guia que ens ajuda per assolir una bona higiene visual, per disminuir la fatiga visual i que ens comenta curiositats sobre els ulls, un dels òrgans més importants i alhora més delicats del cos humà. Parlem amb la Victoria Arnau, Màrqueting Manager de Reva Health Prop de 300 reumatòlegs s’han reunit a la II Diada Reumatològica Digital organitzada per la Societat Catalana de Reumatologia (SCR) i la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. L’objectiu és fer un recorregut per les diferents malalties articulars, musculars, òssies i autoimmunitàries sistèmiques per donar a conèixer tots els avenços que estan contribuint a millorar la qualitat de vida dels pacients, amb un clar enfocament en la innovació. En aquest sentit, la telemedicina ha fet grans passos en les consultes de reumatologia arran de la pandèmia i ja s’ha instal·lat per a quedar-se definitivament. Carles Aguilar entrevista a la Dra. Delia Reina, Vicepresidenta de la Societat Catalana de Reumatologia. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Des de l’1 de març de 2021, s’aplica la nova normativa europea que simplifica l’etiqueta d’eficiència energètica dels electrodomèstics per a fer-la més comprensible i, a més, s’amplien els terminis durant els quals els fabricants han de disposar de peces per a reparar determinats aparells. En la secció de consum d’avui parlem d’aquesta qüestió amb la directora de l’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera. El plasma ric en factors de creixement és encara un desconegut per a la majoria dels ciutadans. Els tractaments amb factors de creixement són mínimament invasius, al marge de les característiques que s'apliquin a cada pacient. En aquest cas ens centrem en la seva utilització en trastorns a nivell de la salut bucal i en cirurgia maxil·lofacial com les afectacions de l'articulació temporo-mandibular o diversos tipo d'implants. A més ajuden a mantenir l'estructura natural de la cavitat oral i a minimitzar la pèrdua de peces dentals. Els factors de creixement optimitzen la resposta del cos humà alhora de realitzar implants dentals, extraccions o diferents tipus de cirurgia, acceleren la cicatrització i redueixen la inflamació després de les intervencions, a més de disminuir el risc d'infeccions i el dolor post operatori. El Dr. Javier González Lagunas, Director Mèdic de Qmax Dental i Cap del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l'Hospital Quironsalud ens ho explica.