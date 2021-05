Onda Cero Catalunya organitza “Els Candidats Responen” amb els 8 candidats a Síndica de Barcelona

A La Ciutat portem més de 5 temporades fent cada dilluns l’espai “La Síndica respon” de la mà de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. En aquest espai, la Síndica dona resposta cada setmana a una queixa ciutadana que posa de manifest una problemàtica municipal concreta.

Enguany hi ha eleccions a la Sindicatura de Greuges, un procés en que tota la ciutadania de Barcelona hi pot dir la seva i pot recolzar el candidat que consideri més adequat. Per aquest motiu, considerem interessant conèixer els diferents perfils que es presenten a aquesta elecció, així com la postura que tenen davant les principals problemàtiques que afecten els ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Les vuit persones que es presenten a l’elecció de la Sindicatura de Greuges i que, per tant, participen d’aquest programa especial són: Isabel Alonso, David Bondia, Rosa Cañadell, Ricard de la Rosa, Jordi Giró, Rafel López, Zaida Muxí i Ramon Nicolau.

A “Els Candidats Responen” tots ells han exposat els motius que els han dut a optar al càrrec, però també han donat resposta a queixes concretes que els han presentat diferents entitats i portaveus del teixit associatiu de la ciutat.

Entre les entitats que han exposat problemàtiques barcelonines al programa “Els Candidats Responen” hi trobem: FAVB, Amics de la gent gran, Sindicat de Llogateres, Barcelona Comerç, Consell d’Associacions de Barcelona, Associació Promoció del Transport Públic, Mujeres Migrantes Diversas i el Casal dels Infants del Raval.